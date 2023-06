Mika Hakkinen op Goodwood herenigd met McLaren uit 1999

Elk jaar vindt traditiegetrouw het Goodwood Festival of Speed plaats. Dit jaar wordt het evenement van 13 juli tot en met 16 juli georganiseerd en uiteraard ontbreekt McLaren niet. Het Britse automerk neemt een hoopt historische wagens mee, waaronder de 2008 McLaren van Lewis Hamilton, die door JJ Lehto bestuurd gaat worden. Emerson Fittipaldi stapt in zijn McLaren-Ford uit 1974, het jaar van zijn tweede wereldtitel. Emanuele Pirro stapt in de McLaren MP4/2B-03 van Alain Prost en Ayrton Senna. Mika Hakkinen wordt ook herenigd met zijn kampioenschapsauto. De Fin gaat rondjes draaien in de MP4/14A uit 1999. Dat F1-seizoen pakte de inmiddels 54-jarige rijder zijn tweede titel.

"Goodwood en het Festival of Speed hebben een belangrijke plaats in de McLaren-historie", zegt CEO Zak Brown. "Hier zijn veel verhalen van ons begonnen, dus het is de plaats om het zestigjarige bestaan van de renstal te vieren. Ik ben enthousiast over het feit dat we aantal indrukwekkende auto's en coureurs meenemen om dit te vieren. Onze fans spelen ook een belangrijke rol in de geschiedenis. Hoe kunnen we ze beter eren dan ze de kans te geven de iconen van dichter bij te laten bekijken. Het gaan vier fantastische dagen worden."

Hakkinen ging het F1-seizoen 1999 als regerend wereldkampioen in, maar stuitte wederom op veel weerstand van toenmalig Ferrari-coureur Michael Schumacher. In totaal won de Fin dat jaar vijf races, terwijl zijn rivaal een gebroken been opliep bij een crash op Silverstone. Pas twee wedstrijden voor het einde keerde de Duitser terug om teamgenoot Eddie Irvine te helpen bij het winnen van de titel. De Fin bleek echter toch te sterk en pakte zijn tweede en ook laatste F1-wereldtitel.