Alpine wil keuze tussen Alonso en Piastri rond Britse GP maken

Esteban Ocon heeft een contract tot het eind van 2024 en zal volgend jaar dus ook de kleuren van Alpine verdedigen. Wie er naast hem mag instappen, is formeel nog een vraagteken. Fernando Alonso heeft een aflopende verbintenis en Alpine heeft de Formule 2-kampioen van vorig jaar in de wachtkamer zitten. Vriend en vijand zijn het er over eens dat Oscar Piastri een groot talent is, al bleek er na drie opeenvolgende titels geen plek voor hem in de koningsklasse. In plaats daarvan doet de Australiër nu dienst als reservecoureur van Alpine en probeert dat team hem achter de schermen klaar te stomen voor zijn Formule 1-debuut.

Vraag is echter of dat debuut daadwerkelijk voor Alpine zal zijn. Alonso heeft recent aangegeven dat hij zich competitiever acht dan in de voorbije jaren en nog graag twee à drie seizoenen door wil op het hoogste niveau. Het maakt dat Alpine iets te kiezen heeft, al lijkt het eerlijke verhaal dat Alonso deels over zijn eigen toekomst kan beslissen. Teambaas Otmar Szafnauer doet echter voorkomen alsof hij de touwtjes strak in handen heeft en zich nog eens goed gaat buigen over de rijderskeuze.

Gevraagd door Motorsport.com wanneer bekend wordt wie er naast Ocon mag instappen, reageert Szafnauer: "Daar hebben we om eerlijk te zijn nog niet heel goed over nagedacht. Het is ook nog relatief vroeg. Rond de Britse GP in Silverstone gaan we daar waarschijnlijk wel over praten."

Latifi eerder aan de kant? Geruchten over Piastri en De Vries

Mocht de keuze zoals verwacht op Alonso vallen, dan heeft Alpine al aangegeven open te staan voor een uitleenbeurt van Piastri. Geruchten gaan dat die kans eerder kan komen dan volgend jaar. De positie van Nicholas Latifi binnen Williams zou onder druk staan, waardoor zowel Nyck de Vries als ook Piastri is genoemd. Szafnauer benadrukt echter dat er nog geen formeel verzoek vanuit Williams ligt. "Ik heb daar nog niet diepgaand over nagedacht. Ik weet ook niet wat er bij Williams speelt, al heb ik de geruchten natuurlijk wel gehoord. Toen McLaren bij ons kwam en vroeg of ze Piastri als reservecoureur mochten gebruiken, hebben we 'ja' gezegd. De reden is dat we hem zoveel mogelijk tijd in een auto willen gunnen. Maar goed, wat er bij Williams speelt, weet ik niet exact", besluit Szafnauer.