Op het Circuit de Barcelona-Catalunya trapt de volgende fase van het seizoen af, met tien Europese races en eentje in Canada in een tijdsbestek van vier maanden. Veel teams komen met een flink updatepakket naar Barcelona. Zo kondigde Ferrari eerder al al aan met verbeterde onderdelen te komen, en gaat Mercedes afwegen of het zero-pod concept wel toekomst heeft. De vrijdag wordt daardoor voor veel teams een veredelde testsessie, maar uiteindelijk draait het om de kwalificatie en de race. Inhalen in Barcelona is in het verleden lastig gebleken, dus een goede uitgangspositie is van groot belang.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje?

Datum: Zaterdag 21 mei 2022

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt verreden op zaterdag 21 mei. De sessie begint om 16.00 uur en duurt zonder onderbrekingen een uur. Door het nieuwe tijdschema, met de persconferentie op vrijdagochtend in plaats van op de donderdag, begint de kwalificatie een uur later dan we de afgelopen jaren gewend waren.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Spanje

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 20 mei 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 20 mei 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 21 mei 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 21 mei 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 21 mei 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 21 mei 16.48u - 17.00u Grand Prix van Spanje Zondag 22 mei 15.00u

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 15.30 uur

Einde uitzending: 18.00 uur

In Nederland is het liveverslag van de Formule 1 alleen nog te zien via de nieuwe aanbieder Viaplay. De streamingdienst zendt live de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje uit. Voorafgaand aan de sessie vindt een uitgebreide voorbeschouwing plaats. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt enkele nationale experts om vooruit te blikken op de aanstaande kwalificatie. Ook wordt er geschakeld met pitreporter Stephane Kox en met internationale analisten.

Het commentaar bij de kwalificatie wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, met tussentijdse bijdragen van pitreporter Kox. Na afloop van de sessie spreekt zij op locatie met de hoofdrolspelers. Ook vindt er vanuit de studio een uitgebreide nabeschouwing plaats met analyses.

Via de andere kanalen op het streamingplatform kijk je live mee met de onboardcamera van onder meer Max Verstappen en Valtteri Bottas. Dan luister je ook direct mee met alle radiocommunicatie van het team en de rijder. Hier vind je ook livetiming en een permanente camera op de pitstraat. Een abonnement op Viaplay kost 9,99 euro tot 1 augustus, daarna 13,99 euro per maand.

F1TV

Start uitzending: 15.00 uur

Einde uitzending: 17.00 uur

Post qualifying show: 18.00 uur - 19.00 uur

Wie een alternatief zoekt voor Viaplay, kan terecht bij F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1, waar alle actie van het Grand Prix-weekend in Spanje uitgezonden wordt. In de aanloop naar de kwalificatie vindt een voorbeschouwing plaats. Internationale experts blikken vanaf 15.00 uur vooruit op de naderende sessie. Dit doen zij vanaf locatie aan de hand van analyses en interviews. Het commentaar bij de kwalificatie wordt verzorgd door de experts van Sky Sports, al kan je zelf een andere taal selecteren. Na de sessie wordt nog uitgebreid nagepraat met analyses en interviews met de hoofdrolspelers.

Het platform biedt ook toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle coureurs. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

De exclusieve Formule 1-uitzendrechten zijn tot eind 2024 in handen van Viaplay. Je kunt rechtstreeks een abonnement afsluiten bij deze streamingdienst, maar providers KPN, Ziggo en Delta Fiber hebben ook speciale deals gesloten. Via een abonnement bij deze aanbieders kan je via een speciaal kanaal rechtstreeks op televisie naar de F1-actie kijken. Bij KPN is dit via kanaal 225, bij Ziggo en Delta via kanaal 200.

Het alternatief is om Viaplay te streamen op je televisie. Met de speciale Viaplay-app kan je met een Smart TV direct inloggen bij de streamingdienst en zo naar de gewenste programma’s kijken. Het is ook mogelijk om de uitzendingen te casten vanaf een ander apparaat. Dit kan met bijvoorbeeld Google Chromecast of Apple TV.

Een abonnement op Viaplay kost 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus geldt er een actietarief van 9,99 euro per maand. De kosten van een rechtstreeks abonnement bij een andere provider kunnen variëren.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 18.00 uur

Einde uitzending: 18.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt vanaf 2022 niet langer de Formule 1 live uit. Wel heeft de provider de rechten bemachtigd om samenvattingen uit te mogen zenden. De hoogtepunten van de kwalificatie in Barcelona zijn vanaf 18.00 uur te zien. Het programma duurt ongeveer een half uur. Het commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Olav Mol. De uitzending is voor Ziggo-klanten gratis te zien via het openbare net 14 en voor abonnees met het Ziggo Sport Totaal-pakket via de Select-zender.