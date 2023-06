Fittipaldi weet zeker: "Perez zal zijn balans terugvinden"

Perez begon sterk aan het seizoen, maar liet het in Monaco en Spanje al in de kwalificatie afweten. In Monaco betekende het een nulscore, in Barcelona kon hij zich nog terugvechten tot de vierde plaats. Hij kijkt nu tegen een achterstand van 53 punten aan ten opzichte van Max Verstappen. De Mexicaan weet dat hij nu moet presteren, wil hij zijn titelaspiraties nog in leven houden. Wat hem niet helpt, is dat zijn wisselvallige prestaties tot geruchten leiden over zijn toekomst bij Red Bull Racing. Emerson Fittipaldi, de F1-kampioen van 1972 en 1974, heeft wel advies voor Perez - hetzelfde advies dat hij Ayrton Senna ooit gaf.

"Mentaal kan het voor elke atleet soms wel lastig zijn om door zo'n periode te gaan", zegt Fittipaldi tegen VegasInsider. "Het is moeilijk om met alle kritiek om te gaan. Ik herinner me dat Ayrton in de late jaren 80 bij mij thuis zat in Miami Beach. Hij zei: 'Emerson, ik ben echt boos op mensen die van alles zeggen. Als ik naar een ander team ga, zit ik in een situatie met Ron Dennis en dan lees ik dat journalisten uit verschillende landen domme dingen schrijven.' Ik zag dat het echt invloed had op Ayrton. Dat raakt ons allemaal."

Fittipaldi bekommerde zich om Senna en gaf zijn landgenoot advies. "Ik zei: 'Focus je op het rijden. Wanneer je in de paddock komt, let niemand meer op wat mensen over je gezegd hebben. Je moet gewoon rijden en je niet laten beïnvloeden door mensen die over je gaan oordelen. Je moet weer jezelf zijn in de cockpit.' Ik denk dat Checo Perez met dezelfde instelling terug moet gaan", aldus de tweevoudig F1-kampioen, die aangeeft dat het voor alle atleten op het hoogste niveau 'normaal' is dat ze bekritiseerd worden. "Maar als je erop gaat letten en erover na gaat denken, dan wordt het een groot probleem. Ik vertelde Ayrton dat hij niet naar de kranten moest kijken, maar dat hij gewoon moest genieten van het rijden. Dat hij weer moest doen waar hij het beste in was: racen. Ik denk dat Checo dat ook moet doen."

De afgelopen races zullen het vertrouwen van Perez in ieder geval geen goed hebben gedaan. De Mexicaan zag toe hoe teamgenoot Verstappen in Monaco en Spanje won terwijl hij in twee moeizame weekenden slechts twaalf punten scoorde. Toch gelooft Fittipaldi erin dat Perez het in zich heeft om terug te slaan. "Soms is het toeval, soms gebeurt het gewoon dat je de ene na de andere fout maakt. Mentaal zal hij zeker terugslaan. Hij is ervaren, hij is niet nieuw hier. Hij weet dat hij sterk is. Fouten kunnen altijd gebeuren. Van buitenaf zal je dan denken: 'Waarom deed hij dat?' Het gebeurt soms gewoon tijdens een seizoen. Hij zal onder enorme druk staan om te presteren, maar hij weet dat hij in het beste team zit met de beste auto. Het is gewoon een kwestie van je balans terugvinden en consistent snel rijden. En dat gaat hem zeker lukken. Checo moet zich focussen, wetende dat hij kan presteren", aldus Fittipaldi.

