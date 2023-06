Emerson Fittipaldi: "Druk op Nyck de Vries moet enorm zijn"

Nyck de Vries debuteerde afgelopen Formule 1-seizoen tijdens de Grand Prix van Italië. Hij eindigde meteen in de punten en kreeg een dag later de tip van Max Verstappen om Red Bull-adviseur Helmut Marko eens op te bellen voor een plekje bij AlphaTauri. Die hapte en niet veel later lag er een getekend contract op tafel. De Nederlander werd al voor zijn eerste meters bij AlphaTauri gebombardeerd tot leider van het team. Daarnaast waren ze in Faenza maar al te blij met zijn technische feedback. De 28-jarige Fries kent echter nog geen succes bij het Italiaanse team. Punten zijn nog niet gescoord, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda juist een stap heeft gemaakt. Een pijnlijke fout in Canada - door te weinig grip verremde hij zich en schoot samen met Kevin Magnussen van de baan - heeft zijn zelfvertrouwen niet verder doen groeien. Eerder werd al gesproken over een vervanger.

Marko was onlangs zeer kritisch in de Inside Line F1 Podcast. De Oostenrijker gaf eerlijk toe dat Red Bull-teambaas Christian Horner twijfelde over De Vries en Marko moet daar nu de Brit gelijk in geven. Emerson Fittipaldi laat tegenover Wettfreunde weten dat de AlphaTauri-coureur zich momenteel in een zeer vervelende situatie bevindt. "Elke jonge coureur in een nieuw team staat onder druk. Als je twee bazen hebt met verschillende meningen, die je moet respecteren, dan verhoogt dat de druk. Hij moet onder enorme druk staan, omdat hij wil bewijzen dat hij daar hoort te rijden", zegt de Braziliaan.

Toch is volgens de tweevoudig kampioen niet duidelijk hoe de situatie is. "Tegelijkertijd weten we als buitenstaanders ook niet wat er besproken wordt tussen Franz [Tost] en Helmut", gaat hij verder. "De coureur weet het, wij niet. Als je onder druk staat en geen ervaring hebt, is dat een groot probleem. Je probeert te veel je best te doen of je doet juist te voorzichtig en neemt geen risico's meer, wat leidt tot mindere prestaties. Je racet dan te veilig en bent bang voor fouten, omdat je bij een eerstvolgende fout bang bent ontslagen te worden. Dat is lastig voor een jongeling."

Video: De Vries blokkeert, schiet rechtdoor en belandt met Magnussen naast de baan