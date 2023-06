Het Formule 1-seizoen begon niet geweldig voor Nyck de Vries, die na zijn invalbeurt bij Williams op Monza vorig jaar op de radar kwam van AlphaTauri en daar ook een zitje kreeg. Na jaren van langeafstandsracerij en de Formule E, waar hij zich tot wereldkampioen kroonde, mocht hij zich bewijzen in de Formule 1, maar in de eerste races kwam hij snelheid tekort ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda. Hij kreeg daarom een 'gele kaart' van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die snel verbeteringen wilde zien bij de Nederlander. Na de Grand Prix van Monaco, waarin De Vries zijn beste kwalificatieresultaat behaalde, liet Marko weten dat het 'met afstand zijn beste weekend' was en dat hij daar meer van wilde zien. "Voorlopig gaan we niets doen", gaf de Oostenrijker aan over een eventuele rijderswissel tijdens het seizoen.

Na die lovende woorden kende De Vries een moeizamer weekend in Barcelona, waar twee spins in de kwalificatie hem naar eigen zeggen een betere startpositie kostten en hij in de openingsronde te veel terrein verloor. In Canada kwam daar nog het incident met Kevin Magnussen bij. De Formule 2-kampioen van 2019 wilde de Haas-coureur in bocht 3 inhalen, maar verremde zich, schoot door en liet Magnussen geen kans om in te sturen voor de bocht.

Nu klinken er dan toch weer kritische woorden van Marko aan het adres van De Vries. In de Inside Line F1 Podcast geeft Marko aan dat hij 'niet vaak' onenigheid heeft met teambaas Christian Horner. Gevraagd wanneer hij voor het laatst onenigheid had over een coureur met Horner, antwoordt hij: "Dan zou ik zeggen: Nyck de Vries. En op dit moment lijkt het erop dat hij gelijk heeft." Hij benadrukt dat het niet alleen hun keuze is, aangezien ze vooral over Red Bull Racing gaan, maar: "We zijn een grote familie, dus we vragen wel naar meningen. Hij was niet zo'n fan van De Vries."

De Red Bull-top stond zo wel voor een dilemma, aangezien bij AlphaTauri-teambaas Franz Tost zijn voorkeur ook duidelijk kenbaar had gemaakt: Mick Schumacher. "Maar hij zat zijn hele carrière al bij de Ferrari Academy, hij zat al in de Formule 1 en AlphaTauri is een juniorteam", legt Marko uit waarom de Duitse zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher niet in beeld kwam. "Het verschil was dus dat De Vries maar één race had gereden. Hij paste dus bij onze filosofie van een juniorteam."