Eindrapport Lance Stroll: Matig seizoen ondanks uitschieter

Lance Stroll in het F1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 15

Aantal WK-punten: 21

Beste resultaat: 4e (Duitsland)

Beste startpositie: 9e (Italië)

Rapportcijfer: 5,8*

Lance Stroll heeft alweer drie seizoenen in de Formule 1 achter de kiezen. De 21-jarige Canadees kwam dit jaar bij Racing Point terecht nadat zijn vader en miljardair Lawrence Stroll vorig jaar het team overkocht.

Stroll junior heeft de schijn tegen als "rijkeluiszoontje" - en er zijn ongetwijfeld rijders te vinden die een zitje meer verdienen - maar de voormalige kampioen in de Europese F3 kreeg vanaf het moment dat hij in de Formule 1 werd gezet niet de makkelijkste kaarten om uit te spelen. Na twee frustrerende jaren kwam Stroll dit seizoen bij Racing Point terecht, een team in volle wederopbouw nadat het onder de naam Force India failliet ging in de zomer van 2018.

De nieuwe Racing Point RP19 bleek niet de eenvoudigste wagen om af te stellen en om de banden van Pirelli mee te laten functioneren. Het was dan ook de ervaren Perez, die meer dan Stroll bekend staat als iemand die een auto kan afstellen, die beter aan het seizoen begon en in het eerste deel de karige lading punten van het team voor zijn rekening nam.

Het hoogtepunt van Stroll was de vierde plaats in een spectaculaire Grand Prix van Duitsland, maar verder werd de Canadees in de kwalificatie vrij eenvoudig met 18-3 verslagen door Perez. In Italië stootte hij voor de eerste en enige keer door tot Q3. Vanaf die slechte gridposities kwam Stroll nooit verder dan een sporadische negende of tiende plek, waardoor we het seizoen moeilijk geslaagd kunnen noemen. Stroll sluit af met een 21 punten en een vijftiende plaats in de eindstand, tegenover 52 voor Perez. Met een betere auto moet Stroll het in 2020 beter kunnen doen, de vraag is alleen of hij een antwoord heeft op de pure snelheid van zijn teamgenoot. Vrezen voor zijn zitje hoeft Lance alvast niet te doen. Zolang zijn vader Lawrence de plak zwaait bij Racing Point, lijkt zoonlief een zitje te hebben in de Formule 1.

* Beoordeling van de redactie