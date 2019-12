Brawn over juniorklassen: "Voegen extra dimensie aan F1 toe"

Volgens Brawn is het belangrijk om een piramidestructuur te hebben, waarbij jonge coureurs van de F3 doorstromen naar de F2 om vervolgens te proberen een zitje in de koningsklasse te bemachtigen. "Het is erg belangrijk en daar zijn vele redenen voor. Een daarvan is dat we de fans bij elke fase van de coureurs willen betrekken. Zij zien hun favoriete namen in een juniorteam presteren en steeds verder doorstromen, wat een extra dimensie toevoegt. Daarom proberen we de coureurs zoveel mogelijk in de belangstelling te zetten bij de media", vertelt hij aan Motorsport.com.

De hele mindset is veranderd ten opzichte van een aantal jaar geleden, benadrukt Brawn. "Het is nog niet zo lang geleden dat een F2-coureur niet eens over een pasje beschikte om de paddock in te komen. Dat was een heel andere situatie dan tegenwoordig en ik denk dat het goed is voor de ontwikkeling van de coureurs. We hebben een geweldige groep deze route al zien afleggen; Leclerc, Russell en Albon. Het werkt dus echt." De voormalig teameigenaar stelt dat de jongere generaties op deze manier alvast ervaring opdoen op een manier zoals dat vroeger niet kon. "Er is meer tijd beschikbaar in de F2 en F3 dan in de F1. De F1-coureurs zijn gewoon heel weinig beschikbaar omdat ze zo'n drukke agenda hebben, dus we gebruiken de F2- en F3-coureurs in ons mediaprogramma. Ze gaan naar de paddock club en leggen aan de gasten uit wat er dat weekend gebeurt. Ze leren er zelf ook veel van en doen ervaring op, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Het is dus een win-winsituatie."

'De Vries had het erg moeilijk'

Tegelijkertijd zijn de kosten voor coureurs nog altijd bijzonder hoog en hebben talenten zonder budget of sponsor achter zich het over het algemeen moeilijk. Om in de F1 te belanden is simpelweg enorm veel geld en dus is die kans maar voor een selecte kring weggelegd. Het is in de ogen van Brawn aan de organisaties achter de raceklassen om te proberen dit te doorbreken. Brawn haalt F2-kampioen en Formule E-debutant Nyck de Vries aan als voorbeeld om zijn punt te maken: "We moeten ervoor zorgen dat rijders niet in de situatie komen dat ze talent hebben, maar hun carrière niet kunnen voortzetten omdat ze geen financiering hebben. Er is een goed voorbeeld dit jaar met de winnaar van het kampioenschap, Nyck de Vries. Hij had het erg moeilijk, reed veel jaren in de F2 en moest vechten voor zijn plek. Hij vond die op de laatste momenten en wij hielpen hem uiteindelijk. Het pakte goed uit voor hem, dus dat is een verhaal waar ik erg blij mee ben. Er zijn jongens die het veel makkelijker hebben omdat ze bij een opleidingsprogramma horen."

Met medewerking van Jonathan Noble