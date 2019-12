Ferrari onthult 'heel vroege' lanceerdatum voor auto 2020

Het Italiaanse team van Sebastian Vettel en Charles Leclerc zit in de laatste rechte lijn wat het eindontwerp en de homologatie van de nieuwe wagen betreft. Teambaas Binotto vertelde in Maranello onder andere aan Motorsport.com dat de wagen acht dagen voor de start van de wintertests in Barcelona onthuld zal worden, op 11 februari.

Dat is vroeg, en wellicht de eerste lancering van alle teams, maar daar is een goede technische reden voor. "We gaan onze wagen op 11 februari lanceren omdat we daarna een intens testprogramma gepland hebben op de dyno”, legde Binotto uit. “De reden waarom we er vroeg bij zijn met de lancering en onthulling is omdat we voor het echte testwerk begint in Barcelona nog enkele homologaties moeten afronden op de testbank."

De wintertests worden vanaf 2020 ingekort van acht tot zes dagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De eerste driedaagse test staat gepland op 19, 20 en 21 februari. De tweede test loopt van 26 tot 28 februari. De Ferrari van 2020 zal opnieuw de matte rode verf gebruiken die dit jaar werd geïntroduceerd om gewicht te besparen. Het minimumgewicht gaat met twee kilo omhoog.

Met het nieuwe wapen wil de Scuderia eindelijk komaf maken aan een periode van twaalf jaar zonder titels. De SF90 van 2019 was snel, mede met dank aan een erg sterke motor, maar was niet regelmatig genoeg om Mercedes te kunnen verslaan. Ferrari pakte negen poles, maar zette er slechts drie om in overwinningen.

"We kunnen niet als favorieten beschouwd worden [voor 2020]", beseft Binotto. "Zij die de titel gewonnen hebben en de laatste zes titels hebben veroverd, zij zetten de toon en hadden ook de snelste wagen aan het einde van het seizoen. Wij zijn dus de uitdager. Dat is onze positie."

Met medewerking van Scott Mitchell