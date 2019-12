Ferrari gevleid door interesse van Hamilton

Tijdens het weekend van de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi kwam aan het licht dat Hamilton twee keer samen heeft gezeten met de voorzitter van Ferrari. Daardoor namen de geruchten toe dat Hamilton na het seizoen 2020, wanneer zijn contract bij Mercedes afloopt, naar de Scuderia zou kunnen verhuizen.

Mercedes en Hamilton hebben allebei indicaties gegeven dat ze met elkaar verder willen, al gaf teambaas Toto Wolff toe dat er 25 procent kans is dat zijn sterrijder naar Italië zou verhuizen. Ferrari CEO Louis Camilleri bevestigde deze week dat die ontmoetingen plaats hebben gevonden en Hamilton interesse heeft getoond in een overstap, maar dat er te veel conclusies aan werden verbonden door de buitenwereld.

"Het was een sociaal evenement, ze hebben gemeenschappelijke vrienden", vertelde Camilleri aan onder andere Motorsport.com bij een persbezoek aan Maranello. "Het is een beetje uit het verband gerukt. Het feit is dat we een akkoord op de lange termijn hebben met een rijder [Charles Leclerc] en dat bij de andere het contract eind 2020 afloopt [Sebastian Vettel]. We zijn duidelijk heel gevleid dat Lewis en andere rijders naar ons willen komen, maar het zou ook voorbarig zijn om nu al iets te beslissen voor de toekomst."

Camilleri zegt zelf nog niet met de zesvoudig wereldkampioen gesproken te hebben, maar hij en teambaas Mattia Binotto zullen uiteindelijk de knoop over de line-up voor 2021 doorhakken. Vettel, wiens contract na het volgende seizoen afloopt, heeft niet zijn beste twee seizoenen achter de rug met enkele belangrijke fouten. Hij werd dit jaar door nieuwkomer Leclerc verslagen in de eindstand en de kwalificatieduels.

Binotto hoopt binnenkort met Vettel samen te zitten om het over de toekomst te hebben, maar lijkt geneigd de Duitser in het team te willen houden. "Met Seb moeten we samenzitten om zijn intenties voor de toekomst te achterhalen", zei Binotto ."Ik denk dat we onze strategie volgend jaar moeten ontwikkelen. We moeten ook de prestaties bekijken en zien hoe hij bij de wagen past en hoe gemotiveerd hij is voor de toekomst. Het gaat niet om fouten. Het gaat erom hoe hij de toekomst ziet en hoe wij onze line-up zien."

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell