Eindrapport Sergio Perez: Strijder zonder de juiste wapens

Sergio Perez in het F1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 10

Aantal WK-punten: 52

Beste resultaat: 6e (Azerbeidzjan, België)

Beste startpositie: 5e (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 7,0*

Je zou het niet zeggen, maar Sergio Perez heeft alweer negen seizoenen in de Formule 1 achter de kiezen. Een zitje bij een topteam kwam in 2013 te vroeg, want bij McLaren kon Perez zich niet meteen bewijzen. Sindsdien bleef hij zich echter ontwikkelen bij Sauber en Force India. De inmiddels 29-jarige Mexican heeft er een neusje voor om de kansen te pakken die zich aandienen, en was steeds de man die de twee middenmoters hier en daar een podium kon schenken.

Perez speelde een belangrijke rol in de overname van Force India door Lawrence Stroll en de voortzetting als Racing Point. Daarvoor werd hij beloond met een contractverlenging voor drie jaar. Het is duidelijk dat het team rekent op de snelheid én ervaring van de Mexicaanse routinier om het team te helpen in de wederopbouw en teamgenoot Lance Stroll in zijn ontwikkeling.

Perez ontpopte zich tot een steunpilaar waar het team op kan rekenen, maar ook hij kon niet verhinderen dat Racing Point na de overname in augustus 2018 tegen een achterstand aankeek ten opzichte van de andere teams. Een nieuwe top-vier notering zat er dus niet in, maar Perez bracht toch nog 52 punten in het bakje, meer dan het dubbele van teamgenoot Stroll. Wanneer de kans zich voordeed was Perez doorgaans in de buurt om een top-acht resultaat te scoren.

Om weer de strijd aan te kunnen gaan met McLaren en Renault heeft het team in 2020 een veel betere wagen nodig. Als het over de juiste wapens beschikt, dan heeft het in Sergio Perez iemand die goed bij schot is.

* Beoordeling van de redactie