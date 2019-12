Zint Liberty Media op een F1-comeback van Alonso?

Fernando Alonso nam vorig jaar afscheid van de Formule 1 na een paar minder succesvolle jaren bij McLaren. Hij heeft zich vervolgens gericht op meerdere projecten, zoals het World Endurance Championship met Toyota, de Indianapolis 500 met McLaren en ook de Dakar 2020 in Saudi-Arabië. Toch schijnt de F1 weer te kriebelen, want hij heeft meerdere keren gehint op een eventuele terugkeer.

Volgens Auto Bild is er al langer sprake van een zoektocht naar een vrij stoeltje bij een van de competitievere F1-teams. Red Bull-adviseur Helmut Marko zei namelijk tegen het medium dat Liberty Media in de zomer optrad als 'management van Alonso'. De Oostenrijker kreeg de vraag of er plek was voor de tweevoudig wereldkampioen, maar gaf nul op rekest. "We hebben direct gezegd dat we geen behoefte hebben aan Alonso. Het is ook niet mogelijk vanwege onze motorleverancier Honda. De haren gaan daar alleen als ze zijn naam horen al recht overeind staan."

In zijn laatste jaren in de F1 reed Alonso in een McLaren met Honda-motor. De Japanse fabrikant was toen nog leverancier van het Britse merk, maar kreeg publiekelijk de schuld van het gebrek aan tempo. Alonso had wat dat betreft een van de meest uitgesproken meningen. Achteraf bleek het mes aan twee kanten te snijden, want ook het chassis van de wagen was niet goed genoeg. Maar de reputatie van Honda had al schade opgelopen en een toekomstige samenwerking met Alonso was vanaf dat moment een no-go.

Naast Alonso ook plannen voor Hamilton?

Daar is het met de plannen van Liberty niet bij gebleven, meldt Auto Bild verder. De commerciële rechteneigenaar heeft baat bij grote namen in de sport en werkt aan megadeals met onder meer Lewis Hamilton. Een van de ideeën is dat de zesvoudig wereldkampioen naar Ferrari zou vertrekken en dat Alonso zijn plek inneemt bij Mercedes. Dergelijke transfers zijn commercieel gezien voor Liberty heel waardevol, want grote namen trekken nu eenmaal de aandacht van fans. Maar ook al heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto laten weten het interessant te vinden dat Hamiltons contract aan het eind van 2020 afloopt, de coureur zelf heeft eerder aangegeven geen intenties te hebben om te vertrekken bij Mercedes.

Analyse Hamilton-Ferrari: Durft hij de overstap aan?