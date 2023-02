Sainz prijst Ferrari met 'riskante' presentatie van de SF-23

De legendarische F1-formatie uit Maranello onthulde de SF-23 dinsdag op het circuit van Fiorano. Bij de presentatie waren fans en media aanwezig. Na korte interviews met Sainz, zijn teamgenoot Charles Leclerc en teambaas Frederic Vasseur reed het team de eerste meters met de SF-23. Leclerc reed twee ronden en gaf daarna het stuur over aan Sainz. Het waren korte runs en door de demonstratiebanden van Pirelli kon er niet echt gepusht worden, maar Ferrari nam wel degelijk risico door de eerste meters met de gloednieuwe wagen zo in het openbaar uit te voeren. Het team wilde echter een punt maken ten opzichte van de andere teams en dat is gelukt.

“Het was toch geweldig”, zegt Sainz na de lancering van de SF-23. “Ik denk dat we het team moeten prijzen met wat ze georganiseerd hebben, ze hebben echt iets neergezet. Ik denk dat F1 dit soort evenementen nodig heeft, dit soort presentaties waar de fans, de media, onze partners en de engineers allemaal samengebracht worden. De monteurs die maanden gewerkt hebben aan de auto, je ziet ze allemaal samen en dan kun je een echte presentatie doen met een rijdende auto. Als je de Formule 1-wagen ziet zonder al te veel mysterie er omheen, dan kun je pas echt genieten van deze sport. Ik denk dat we moedig zijn geweest, dit was de eerste installatieronde die we deden met de auto en dat kan altijd misgaan. Maar dat risico hebben we genomen door het iets anders te doen en ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Ik vond het prachtig, het was een goede dag voor Ferrari en F1.”

Dat alles zo vlekkeloos verliep bij de presentatie en de shakedown, lijkt ook Sainz een beetje te verrassen. “Ik vind het heel positief wat we gedaan hebben, alles ging perfect. Het is een groot risico door een gloednieuwe F1-wagen zo voor het oog van de wereld de baan op te sturen, mensen hebben genoten zonder dat we ook maar een probleem gehad hebben. Normaal kom je bij deze installatierondjes altijd problemen tegen, nu ging het heel goed.”

Ferrari doet woensdag op het circuit van Fiorano een filmdag ter voorbereiding op de F1-wintertest van volgende week in Bahrein.