Race van mijn leven: Michael Schumacher over de GP van Japan 2000

Race: 2000 Japanse Grand Prix, Suzuka

Auto: Ferrari F1-2000

Interview eerder gepubliceerd in Autosport Magazine en gehouden voor Schumachers ski-ongeluk

"Ik zal me de boordradio van Ross [Brawn] nooit van mijn leven vergeten. Ik reed door de pitstraat na mijn tweede stop en hij zei over de radio: 'Het ziet er goed uit, het ziet er goed uit.' Ik was erg gespannen en verwachtte dat hij zou zeggen: 'Het ziet er goed uit,' maar plotseling zei hij: 'Het ziet er verdomd goed uit!' Ik had niet verwacht dat het zou lukken na de tweede pitstop. Mijn twee laatste ronden voor de pitstop waren niet erg goed. Ik zat vast in het verkeer en moest een Benetton inhalen die van de baan was gespind. En toen kwam Ross' radiobericht - ongelooflijk."

"Ik realiseerde me meteen dat ik aan de leiding uit de pitstraat was gekomen en dat als ik geen fouten maakte en er geen problemen met de auto waren, we de leiding in handen hielden. Inhalen is bijna onmogelijk op Suzuka. Het goede was dat ik me de hele tijd moest concentreren, want het miezerde en verschillende delen van het circuit waren erg donker. Vooral waar het net opnieuw geasfalteerd was. Je kon niet goed zien of het nat was of niet. En dan het moment dat ik over de streep kwam - waanzinnig! Tot dat moment durfde ik geen blijdschap te voelen, want ik wilde absoluut zeker zijn en over de finishlijn zijn."

Michael Schumacher, Ferrari F1 2000 Foto door: Sutton Images

"Later werd me herhaaldelijk gevraagd wat mijn gevoelens op dat moment waren. Ik kon geen enkele keer de juiste woorden vinden. Ik wist niet wat ik met dit gelukzalige gevoel aan moest. Ik voelde me gevangen in de auto, gevangen in mijn Ferrari, alsof ik op het punt stond uit elkaar te barsten. Ik bonkte zo hard op het stuur dat ze dachten dat het kapot was. Ze vroegen me hem uit voorzorg uit te zetten."

"Terugkijkend moet ik zeggen dat deze race heel speciaal voor me was. Niet alleen omdat het me de titel opleverde, maar ook omdat het zo'n klasse race was. Het was echt racen op topniveau. Meer dan 40 ronden lang reden Mika [Häkkinen] en ik bijna identieke rondetijden, alsof we een eeuwigdurende kwalificatie reden. Het was zeker een van de beste races die ik ooit heb gereden, zo niet de beste. Mika was fantastisch en pushte me tot het uiterste."

Met de zege in Japan haalde Schumacher zijn eerste titel bij Ferrari, genoeg reden om een groot feest te vieren. "Ik heb nog nooit zo geleden na een feestje. Vanuit Japan gingen we op vakantie naar Thailand en het kostte me twee dagen om over de kater heen te komen."