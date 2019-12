Wolff maakt zich niet druk over Ferrari-gesprekken Hamilton

De relatie tussen Mercedes-topman Wolff en zesvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton is uitstekend. De Brit liet eerder al weten zijn beslissing voor een contractverlenging af te laten hangen van de toekomst van de Oostenrijker. Bovendien is er aan openheid geen gebrek: de Brit gaf eerlijk toe recentelijk te hebben gesproken met Ferrari-president John Elkann. “We werken al een tijdje samen en we vertrouwen elkaar”, zei Wolff toen Motorsport.com hem daarnaar vroeg. “We hebben moeilijke tijden doorgemaakt maar daarvan is onze band alleen maar sterker geworden. En naast ons zijn er nog vele anderen die deel uitmaken van de ‘inner circle’ van het team. Uiteraard praten we altijd, om te bespreken hoe de toekomst van het team en van Lewis eruitziet.”

De teambaas maakt zich geen zorgen over zijn rijder, ondanks de gesprekken met rivaal Ferrari: “Dit is normaal voor het silly season. De media gooit zo nu en dan een klein bommetje. Soms pakken we die op en ontploft hij in onze hand. Dat hoort erbij en het is goed om te weten dat dergelijke gesprekken plaatsvinden. Tegelijkertijd praten wij er continu over. Er zijn nooit verrassingen geweest. Wanneer er dingen in de media kwamen, wisten wij dat al weken of maanden van elkaar. Dus dat hoort denk ik bij de Formule 1.”

Wolff hint op langer verblijf

Wolff heeft de afgelopen jaren grote successen geboekt met het Formule 1-team van het Duitse merk. Dit seizoen legde de formatie voor het zesde opeenvolgende seizoen beslag op beide wereldtitels. Mede daardoor ziet F1-eigenaar Liberty Media hem als ideale kandidaat om de sport te gaan runnen. De huidige CEO Chase Carey liet tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi al weten de functie niet nog vele jaren te willen bekleden. Wolff heeft nu echter duidelijk laten doorschemeren dat hij ook na 2020 aan het roer van het raceteam wil staan.

Gevraagd naar zijn toekomstplannen, antwoordde Wolff: “Wat ik ontdekt heb, is dat ik geniet van de relaties binnen het team en de relaties met de beslissingsbevoegden bij Daimler. Dat is een fundamenteel onderdeel van mijn gemoedstoestand. Ze hebben echt hun vertrouwen in ons getoond en ze hebben ons alle ruimte gegeven die nodig was om dit team succesvol te maken. En ik neem het niet licht op om de juiste beslissing voor ons allemaal te maken. Dat proces vergt enige tijd maar op dit moment voorzie ik geen verrassingen.”

Durft Hamilton de overstap naar Ferrari te maken?

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble