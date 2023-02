Kersvers teambaas Fred Vasseur gooide voorafgaand aan de demonstratie een munt op om te bepalen of Charles Leclerc of Carlos Sainz de eerste mocht zijn om plaats te nemen in de SF-23. De Monegask was de gelukkige die de eerste kilometers mocht maken met de bolide van 2023. Gezamenlijk reden de heren niet meer dan vijf ronden in totaal, waardoor het evenement werd gekwalificeerd als ‘demonstratie’, in plaats van een ‘filmdag’. Bij laatstgenoemde soort evenement mogen teams maximaal honderd kilometer rijden, maar deze mogen slechts twee keer ingezet worden gedurende een kalenderjaar. Door deze truc behoudt Ferrari dus nog de mogelijkheid om de twee filmdagen te gebruiken.

Leclercs gezichtsuitdrukking nadat hij uit de auto stapte verklapte meteen dat hij erg enthousiast is om de nieuwe auto te testen. “Het voelt goed”, begint de Monegask. “Het zijn de eerste echte kilometers na zoveel kilometers afgelegd te hebben in de simulator en dat voelt speciaal. Alles verliep soepeltjes. Natuurlijk is het moeilijk om na twee ronden een inschatting te maken, maar ik heb mijn engineer verteld wat mijn eerste indruk was. Alles werkte naar behoren”, vertelt de Monegask.

Eerste weken als teambaas Ferrari

Fred Vasseur heeft zijn eerste weken als teambaas van de meest succesvolle F1-team aller tijden er op zitten. De rol van teambaas werd eind vorig jaar door de vertrokken Mattia Binotto overgedragen aan Vasseur, die overkwam van Alfa Romeo. Gevraagd naar hoe zijn eerste periode verlopen is, antwoordt hij: “Het is erg intens, zoals je je misschien voor kan stellen. Je kunt de verantwoordelijkheid voor het team voelen, maar tegelijkertijd is het een enorme eer. Aan het einde van de dag is het belangrijk dat je succesvol bent. We moeten leveren. Ik wil niet alleen blij zijn met het feit dat ik bij Ferrari zit. Het allerbelangrijkste is winnen en de uitdaging die ons staat te wachten”, aldus Vasseur.

Video: Leclerc mag meteen in nieuwe Ferrari SF-23 stappen op Fiorano