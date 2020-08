Bottas blijft Hamilton voor in eerste training, Verstappen derde

Voorafgaand aan de eerste training viel er - achter de schermen - al voldoende te beleven op Silverstone. Om te beginnen maakte Racing Point bekend dat Nico Hülkenberg ook dit weekend instapt bij de formatie van Otmar Szafnauer. Sergio Perez is weliswaar uit quarantaine, maar heeft op donderdag opnieuw een positieve coronatest afgelegd. Niet veel later kreeg Racing Point nog meer slecht nieuws te verwerken. Renault is namelijk in het gelijk gesteld over de brake ducts, al mag het team uit Silverstone de betwiste ontwerpen wel blijven gebruiken.

Verstappen staat lang binnen, Ferrari toont teken van leven

Nadat de kruitdampen waren opgetrokken gingen de lichten om elf uur lokale tijd onder zomerse of eigenlijk tropische omstandigheden op groen. In tegenstelling tot het vaste ritueel meldde Red Bull zich deze vrijdag al vroeg op het asfalt met beide auto's. Wellicht doordat Max Verstappen en Alexander Albon vanaf dit weekend allebei met een nieuwe krachtbron van Honda rijden. Het gaat om exact dezelfde specificatie, maar om een nieuw exemplaar daarvan. Waar Verstappen het in de openingsfase bij enkele installatierondjes hield en daarna opvallend lang binnen stond, zette Albon wel meteen een tijd op de klokken.

Verstappen zouden we pas weer terugzien met nog dertig minuten op de klok, na veel sleutelwerk aan zijn RB16. Red Bull heeft nog geen informatie vrijgegeven over de oorzaak van het oponthoud voor de Nederlander. Zijn Thaise teamgenoot noteerde in de openingsfase wel meteen een 1.28.029 en moest daarmee een halve seconde toegeven op de kop. Vooraan vonden we in deze fase nog twee Ferrari's, een unicum in de Formule 1 anno 2020. Charles Leclerc noteerde een 1.27.544 op softs en zag teamgenoot Vettel aansluiten op dezelfde compound van het Pirelli-rubber.

Mercedes neemt het commando over en gaat stoïcijns verder

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar het bleek wachten op de eerste reactie van Mercedes. Het Zuid-Duitse merk schoot na ruim een half uur pas in gang. Bottas dook op softs meteen anderhalve tiende onder de toptijd van Leclerc, waarna Hamilton met een 1.26.842 even de ware krachtsverhoudingen liet zien. Zoals verwacht stond er andermaal geen enkele maat op Mercedes. Voorafgaand aan deze eerste run had het team trouwens wel de remschijven op Hamiltons W11 vervangen, allemaal uit voorzorg.

De eerste aanzet van Hamilton was al een halve seconde sneller dan de toptijd die Verstappen vorige week op de klokken zette tijdens de eerste training op hetzelfde circuit. En nog was de rek er lang niet uit bij de zwartgemaakte Zilverpijlen. Tijdens een tweede run op de zachtste compound benaderde Bottas doodleuk de snelste tijd uit de zaterdagtraining van vorige week. De Fin, die net een nieuw contract op zak heeft voor 2021, noteerde een 1.26.166 en was daarmee zelfs teammaat Hamilton te snel af. Bottas sloot de eerste training zodoende als snelste man af, Hamilton moest op ruim een tiende genoegen nemen met P2.

Verstappen alsnog naar P3, Hülkenberg maakt indruk

Na de reparatiewerkzaamheden nam Verstappen zijn inmiddels bekende plek in: P3. De achtvoudig GP-winnaar moest 0.727 van een seconde toegeven op de snelste Mercedes-rijder. Verrassender was dat Hülkenberg bij hem in de nek wist te hijgen. De Duitse invaller kwam opvallend sterk voor de dag namens Racing Point en benaderde Verstappen tot op een halve tiende. Achter de Hulk ging Leclerc aan de haal met de vijfde plek. Albon, Vettel, Stroll, Kvyat en Ocon completeerden de top-tien. Buiten de top-tien viel vooral het voorzichtige begin van McLaren op, met Lando Norris en Carlos Sainz op de posities twaalf en veertien. Williams maakte in positieve zin indruk door Daniel Ricciardo (ook tegenvallend op P17), beide Alfa Romeo-coureurs (met Robert Kubica) en Kevin Magnussen voor te blijven.

De tweede vrije training voor de 70th Anniversary GP begint vrijdag om 16.00 uur onze tijd.

Uitslag Formule 1 70th Anniversary Grand Prix - Vrije training 1