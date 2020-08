Racing Point noemt uitspraak Renault-protest ‘verbijsterend’

Na meerdere protesten van Renault maakten de stewards van de FIA vrijdagochtend bekend dat Racing Point het sportieve reglement overtreden had met het ontwerp van de brake ducts van de RP20-wagen. Racing Point heeft daarom vijftien WK-punten in mindering gekregen en moet een geldboete van 400.000 euro betalen, maar heeft wel toestemming gekregen om de rest van het seizoen met de huidige brake ducts te rijden. Dat laatste is naar tevredenheid van Szafnauer, maar hij is van mening dat het sportieve reglement niet doorslag geeft als het gaat om het ontwerpproces van de brake ducts.

“Het goede nieuws is dat de wagen vanuit een technisch aspect volledig legaal bevonden is, we kunnen de huidige brake ducts gebruiken”, zei hij in gesprek met Sky Sports F1. “Het gaat om het proces dat in het sportieve reglement beschreven staan. We hebben het gelezen en er staat niets specifieks in waaruit blijkt dat we dingen gedaan hebben die niet konden. Andere teams hebben precies hetzelfde gedaan, misschien nog wel meer dan wat wij gedaan hebben. Dat is verbijsterend. We moeten nu beslissen of we in beroep moeten gaan tegen onze beslissing. Zoals ik zei is het goed nieuws dat we door kunnen gaan met de huidige wagen, hij is dus legaal.”

Racing Point verklaarde dat het de brake ducts voor de RP20 van begin af aan had ontworpen, maar deze lezing werd niet door de FIA gedeeld. De internationale autosportfederatie verklaarde dat Mercedes het eigenlijke ontwerp gemaakt heeft. Vorig seizoen vielen brake ducts nog onder de ‘unlisted parts’ en konden ze geleverd worden aan klantenteams, maar dat is anno 2020 niet meer van toepassing. Volgens Szafnauer was de transitie voor dit seizoen alleen op de brake ducts van toepassing, een verandering die notabene gesteund werd door Racing Point.

“Er is maar een onderdeel op de wagen dat een ‘listed part’ is geworden, het zijn de brake ducts”, aldus Szafnauer. “Ik zat ook in de vergadering over dit onderwerp. Ik heb voor gestemd. Bepaalde teams wilden het niet, anderen wel. Ik geloof dat wij een doorslaggevende stem hadden. Ik heb Cyril [Abiteboul, Renault-teambaas] hier gesteund. We zijn ruim voor het proces rond de brake ducts als listed parts begonnen. Het doet zeer en het verrast me dat het proces nu niet binnen de regels valt terwijl het overduidelijk niet helder beschreven is.”

Met medewerking van Luke Smith