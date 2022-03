Nikita Mazepin kende een bijzonder moeizaam begin in de Formule 1. De Russische coureur belandde tijdens de testdagen en de eerste raceweekenden van het seizoen dusdanig vaak in een spin dat hij de bijnaam Mazespin kreeg en er een speciale website kwam waarop werd bijgehouden hoe vaak hij al in de rondte was gegaan. Mazepin was in de kwalificatie bovendien steevast langzamer dan teamgenoot Mick Schumacher, waarbij het verschil gemiddeld liefst negen tienden bedroeg.

In aflevering 4 van het nieuwe seizoen Drive to Survive, dat vrijdag op Netflix is verschenen, worden de worstelingen van Mazepin bij Haas uitgebreid in beeld gebracht. “Hij is een fucking disaster”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner op een zeker moment over de Rus, nadat hij Max Verstappen waarschuwt om uit de buurt van de Haas-coureur te blijven.

De coureur uit Moskou tast ondertussen in het duister over waarom hij altijd langzamer is dan Schumacher en komt tot de conclusie dat het aan zijn auto ligt. Ondertussen neemt ook de onvrede bij vader Dmitry toe. “Wat doe je met mijn zoon? Als de zaken niet veranderen, dan stuur ik een formele brief dat we stoppen met de financiering en met het racen”, aldus senior, die eist dat het team de wagens van Mazepin en Schumacher omruilt.

“Er waren spanningen”, geeft Mazepin toe na een vraag van Motorsport.com. “Dit is een sport waarin op het scherp van de snede wordt gestreden en waarin we onszelf tot het uiterste moeten pushen. En als team moet je ervoor zorgen dat beide kanten van de garage een gelijke behandeling krijgen.”

“Ik kwam als jonge coureur in de Formule 1 bij een team dat besloten had om geld uit te sparen tijdens ons eerste seizoen, om dat vervolgens aan het tweede seizoen uit te geven”, vervolgt hij. “Zo belandde ik in een chassis dat het jaar ervoor ook al was gebruikt. Daarmee was dus al zeventien raceweekenden gereden. Tel daar de testdagen bij op en je komt op een punt dat het chassis minder stijf begint te worden. En het andere chassis was intussen gloednieuw. Ik was niet klaar voor zo’n situatie.”

“Als je naar de tijdenlijsten kijkt, dan kun je als team zijnde misschien zeggen dat het weinig uitmaakt wie er negentiende en wie er twintigste staat. Maar voor mijzelf… Ik heb erg veel opgeofferd om in de Formule 1 te komen. Voor mij was het belangrijk om zo goed mogelijke resultaten te behalen met de auto die ik had.”

Ondanks de dreigementen die vader Dmitry in Drive to Survive uit, ontkent Mazepin dat hij op het punt heeft gestaan om Haas de rug toe te keren. “Er is geen sprake van geweest dat ik vorig jaar het team zou verlaten”, stelt hij onomwonden. “De spanningen die er waren, waren naar mijn idee gezonde spanningen. En later hebben we het seizoen op een positieve manier kunnen afsluiten, waarna we met zijn allen uitkeken om in 2022 verder te gaan.”

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne raakte Mazepin na de testdagen in Barcelona zijn zitje bij het Haas F1 Team kwijt. Kevin Magnussen is zijn vervanger. Mazepin lanceerde afgelopen week een stichting genaamd We Compete As One, om atleten te steunen die als gevolg van een ban hun sport niet langer op het hoogste niveau kunnen beoefenen.