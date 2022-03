Alonso positief over gedrag Alpine A522: "Fijne verrassing"

Alpine reed een achtste tijd overall in Spanje, maar werd op de slotdag wel gehinderd door een hydraulisch lek dat uitmondde in een brand. Net als andere formaties bracht ook het Franse fabrieksteam een groot pakket aan updates mee naar Bahrein. Donderdag kreeg Alpine meteen te maken met malheur en werden er dus geen serieuze tijden geklokt, maar in de ochtendsessie op vrijdag eindigde Esteban Ocon bovenaan.

"Het was een nogal vreemde dag donderdag", vertelt Fernando Alonso. "We moesten met een paar problemen aan de slag in de middag, helemaal toen ik in de auto sprong. We hebben niet de rondjes gereden die we wilden doen. We hebben echter wel progressie geboekt. De auto voelt beter dan in Barcelona. We hebben een aantal nieuwe dingen meegenomen en we krijgen er nog meer. Hopelijk is dit het ook geval voor de eerste race. Iedereen werkt keihard. Ik ben blij en optimistisch dat we in de komende dagen, en met name in de eerste Grand Prix, er een stuk beter voor staan."

Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn er tot dusver in Bahrein nog geen grote mankementen aan het licht gekomen. De renstal kon zelfs vaststellen dat de auto zich behoorlijk gedraagt in de veel warmere omstandigheden. "Dat was een fijne verrassing", vervolgt Alonso. "De auto doet goed z'n werk in de hogere temperaturen. We hebben voorlopig geen problemen gehad met de koelingssystemen, remmen en alle andere zaken waarin Bahrein verschilt ten opzichte van Barcelona. Alles werkt dus goed. Wij zijn in ieder geval een stuk optimistischer dan een week geleden."

Is Alpine een titelkandidaat?

Alonso verwacht in 2022 een stevige ontwikkelingsstrijd. "Het wordt een pittig jaar. De ontwikkelingssnelheid gaat enorm zijn. Daar komt bij dat er 22 wedstrijden zijn. Ik herinner me nog dat ik hier in Bahrein vorig jaar uitviel en Esteban twaalfde of dertiende werd. We verlieten Bahrein dus met nul punten. Later wonnen we in Hongarije en kenden we verder een aardig seizoen. Het wordt dus een lange strijd, maar ik heb vertrouwen in een goed seizoen."

Op de vraag of Alpine het middenveld kan aanvoeren, antwoordt Alonso. "Dat is een interessante vraag en voorlopig hebben we nog geen antwoord daarop. We moeten afwachten hoe de eerste paar races zich ontvouwen. Ik ben optimistisch, het team werkt met heel veel toewijding aan het programma. Daarnaast hebben we ook steun van onze voorzitter en iedereen bij Renault en Alpine. Zij kwamen vorig jaar de Formule 1 in met het oog op de nieuwe reglementen en om in de toekomst titelkandidaat te worden. Of ze met de toekomst 2022 of 2025 bedoelen? Geen idee, maar men is toegewijd en dat is een instelling die ik deel en omarm."

Alonso benadrukt dat het team op een zeker moment weer om de titels kan meestrijden. "We denken dat we een kans kunnen maken", vervolgt de Alpine-coureur. "Met het nieuwe reglement dat dit jaar in werking is getreden, moet Alpine op korte of middellange termijn in staat zijn om voor het kampioenschap te strijden. Dat is waarom we hier zijn en waarom we zo hard werken. Er is een budgetplafond en er zijn andere zaken waar F1 zich mee bezig heeft gehouden. Ik denk dat er nu voor iedereen mogelijkheden zijn."