F1-team Haas neemt per direct afscheid van Mazepin

Nikita Mazepin stond op het punt om aan zijn tweede Formule 1-seizoen bij Haas te beginnen. Tijdens de testdagen in Barcelona viel Rusland echter Oekraïne binnen, waardoor zijn zitje op losse schroeven kwam te staan.

De Amerikaanse formatie besloot voor de laatste dag van de test de Russische kleuren en logo’s van titelsponsor Uralkali van de auto en trucks te verwijderen. Dmitry Mazepin, de vader van Nikita, is mede-eigenaar van de Russische kunstmestonderneming. Senior was op een van de eerste dagen van de Russische invasie ook nog op het Kremlin toen door president Vladimir Poetin een speciale 'business meeting' belegd werd. Welke gevolgen deze stap precies voor de rijdersbezetting zou hebben, was op dat moment nog niet duidelijk.

Sinds het uitbreken van de oorlog hebben veel landen economische sancties ingesteld tegen Rusland en heeft een groot aantal bedrijven laten weten geen zaken meer te doen met Russische bedrijven. Teambaas Guenther Steiner zei in Barcelona dat het voortbestaan van het team geen gevaar zou lopen als de banden met Uralkali definitief moesten worden doorgesneden.

In een statement dat zaterdagochtend gepubliceerd werd, heeft Haas laten weten afscheid te nemen van de sponsor en coureur. "Het Haas F1 Team heeft besloten om het contract met titelsponsor Uralkali en het contract met coureur Nikita Mazepin per direct op te zeggen. Net als de rest van de Formule 1-gemeenschap zijn wij geschokt door de invasie van Oekraïne. Wij hopen op een snel en vreedzaam eind van het conflict."

Oproep IOC

Intussen begon ook de wereld van de sport zich te roeren. Het Internationaal Olympisch Comité kwam met een oproep om sporters uit Rusland en Belarus uit internationale competities te weren. De FIA nam verschillende maatregelen tegen Rusland maar wilde niet zover gaan om een ban in te stellen tegen coureurs uit deze landen. Onder strikte voorwaarden zouden zij onder de vlag van de bond mogen blijven deelnemen aan internationale kampioenschappen.

Verschillende nationale federaties, waaronder het Britse Motorsport UK, besloten daarna echter wél gehoor te geven aan de oproep van het IOC en een ban op te leggen aan coureurs met een Russische en Belarussische licentie. Als gevolg hiervan zou Mazepin niet kunnen deelnemen aan de Britse Grand Prix, die voor 3 juli staat gepland. Het was bovendien de vraag in hoeverre Mazepin straks nog in staat zou zijn om naar de F1-races af te reizen. Verschillende Europese landen hebben al aangekondigd geen visa meer te verstrekken aan Russische burgers.

Het Haas F1 Team heeft nu dus bekendgemaakt afscheid te nemen van Nikita Mazepin. Mogelijk neemt reservecoureur Pietro Fittipaldi het stuur van hem over, maar daarover heeft het team nog geen uitspraken gedaan. De 25-jarige Braziliaan kwam eerder tijdens de laatste twee races van 2020 in actie voor Haas, als vervanger van Romain Grosjean. De kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi finishte als zeventiende en negentiende in de Grands Prix van Sakhir en Abu Dhabi. Ook een terugkeer van Antonio Giovinazzi behoort tot de mogelijkheden.

Nikita Mazepin in de Haas VF-22, toen die nog gehuld was in Russische kleuren. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images