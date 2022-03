Lewis Hamilton sprak na de slotrace van 2021 niet meer met de media en ook op social media plaatste de Brit geen berichten meer. De coureur was volgens teambaas Toto Wolff 'gedesillusioneerd' over de controversiële slotronden op het Yas Marina Circuit, waarbij hij de titel verloor aan Max Verstappen. Bij de onthulling van de Mercedes W13 zei Hamilton nooit overwogen te hebben om te stoppen, waarna de zevenvoudig wereldkampioen zijn werk weer oppakte tijdens de eerste driedaagse test in Spanje.

De inmiddels 37-jarige Hamilton werkt naar het einde van zijn F1-loopbaan toe, maar de Brit herhaalt dat hij zich nog steeds sterk voelt en op jacht wil naar zijn achtste titel in de Formule 1. Vooruitkijkend op het nieuwe seizoen legt Hamilton uit dat hij in zijn winterstop heeft nagedacht over de toekomst. De Britse coureur ziet echter geen reden om weg te lopen, helemaal nu hij op de toppen van zijn kunnen presteert. De reset in de winter heeft hem naar eigen zeggen goed gegaan.

"Aan het einde van elk seizoen denk je na over de toekomst, helemaal voor mensen met mijn leeftijd", zegt Hamilton. "Je denkt na over welke eventuele volgende stappen de juiste zijn en wat goed voor je is als het gaat om je eigen geluk. Ik bekijk dus altijd alle opties. Maar ik heb me al vroeg in het seizoen gecommitteerd aan het team. Uiteindelijk houd ik van wat ik doe. Ik houd ervan om deel uit te maken van het team. En ik houd ervan, en dat heb ik vaker gezegd, om met iedereen samen te werken aan één gemeenschappelijk doel. Ik voel dat ik nu op mijn best ben. Dus waarom zou ik stoppen? Er zijn zoveel verschillende manieren om opnieuw je focus te vinden. Ik denk dat deze winter een van de beste is die ik ooit heb meegemaakt. Dus ik voel me frisser dan ooit tevoren."

Hamilton had andere prioriteiten

Hamilton liet na de laatste race afgelopen seizoen niets meer van zich horen op zijn online kanalen, tot kort voor de onthulling van de nieuwe F1-auto voor 2022. De Britse coureur geeft toe dat de Formule 1 het laatste onderwerp was, waar hij met iemand over wilde praten. De prioriteit lag bij het doorbrengen van tijd met zijn familie.

"Natuurlijk spreek ik wel met mijn vader over dit soort dingen. Het iets wat we samen zijn begonnen, maar nu hebben we er niet over gesproken", vervolgt de coureur. "Het was nu zaak om meer te leven in het moment, het creëren van herinneringen. In het leven ben je soms zo gericht op een ding, dat je daarom dat soort dingen vergeet. Het was een fijne tijd om op te laden. Het was de beste periode die ik ooit heb gehad met mijn familie."

Na de driedaagse test in Barcelona, staat komende week de tweede F1-test op het programma. In Bahrein geven de F1-teams een vervolg aan het testwerk. Een week later vindt daar ook de eerste GP van het seizoen plaats.