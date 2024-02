Het wordt dit jaar dringen in de garage van het Haas F1 Team. Niet alleen Pietro Fittipaldi kan in geval van nood invallen, ook Ferrari-junior Oliver Bearman staat op de reservelijst. Voor laatstgenoemde coureur is Haas de tweede renstal waar hij de reserverol vervult, eerder werd hij samen met Antonio Giovinazzi en Robert Shwartzman aangekondigd als derde coureur bij Ferrari.

Bearman gaat derhalve een druk F1-seizoen tegemoet. Zes keer mag de jonge Brit instappen in de Haas VF-25 voor een eerste vrije training. Op Imola, Barcelona, Silverstone, Hungaroring, Mexico City en in Abu Dhabi zien we de Formule 2-coureur de openingssessie afwerken. Nieuwbakken Haas-teambaas Ayao Komatsu is in zijn nopjes met het aantrekken van Bearman. "Oliver heeft het vorig jaar bij ons fantastisch gedaan. Hij paste zich moeiteloos aan en heeft het in tijdens de eerste vrije trainingen in Mexico City en Abu Dhabi goed gedaan", verklaart de Japanner. "We kijken er naar uit om hem in 2024 meer kansen te geven in VT1. Testen op het hoogste niveau is enorm van belang. Niet alleen voor ons om de ontwikkeling van Oliver bij te houden, maar ook voor hem zelf om achter het stuur te zitten."

Bearman zelf is ook enthousiast over de kansen die hij bij de Amerikaanse renstal krijgt. "Tijdens een aantal evenementen ga ik VT1 rijden, naast mijn werkzaamheden als reserve", vertelt de Brit. "Ik ben Haas F1 Team en Ferrari dankbaar voor hun geloof in mij en hun support."

Dubbelfunctie Fittipaldi

Fittipaldi gaat zijn werkzaamheden bij het F1-team van Haas combineren met een volledig IndyCar-seizoen namens Rahal Letterman Lanigan Racing en zal tijdens weekenden waar de races niet clashen in de F1-paddock aanwezig zijn. "Pietro is hier voor het zesde jaar en het is waardevol om met hem continuïteit te hebben. Hij voegt veel toe aan ons programma, zowel op als naast de baan. We zijn ook enthousiast over het IndyCar-zitje dat hij heeft, want zo kan hij doen wat waar hij van houdt: racen. Daar blijft hij voor ons een onderdeel van de Haas-familie."

Fittipaldi is tevreden met het aanblijven, al is het al meer dan een jaar geleden dat hij kilometers in een F1-auto mocht maken. "Ik ben blij en trots dat ik nu mijn zesde seizoen inga bij Haas", vertelt de Braziliaan. "Ik kijk er naar uit om mijn werk in de ontwikkeling en de ondersteuning van het team door te zetten."