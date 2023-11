Haas maakt line-up voor end-of-season F1-test Abu Dhabi bekend

Op de dinsdag na de Formule 1-finale vindt op hetzelfde circuit in Abu Dhabi de end-of-season test plaats. Dit is zowel een bandentest als een Young Driver Test. Haas heeft de coureurs voor deze sessie aangekondigd: test- en reservecoureur Pietro Fittipaldi en Ferrari Academy-talent Oliver Bearman. Voor laatstgenoemde wordt het zijn tweede ervaring in een hedendaagse Formule 1-bolide. Eerder kwam hij al in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico, eveneens voor Haas. Daar liet de jonge Brit een goede indruk achter. Fittipaldi zit voor het eerst sinds juli weer in de VF-23. Destijds voerde hij een bandentest uit op Silverstone.

“We beginnen met een interessante line-up aan de laatste kilometers van het seizoen”, zegt teambaas Guenther Steiner. “De betrouwbaarheid van Pietro wordt zeer gewaardeerd door het team, zeker omdat we nog steeds data en kennis vergaren voor volgend jaar. Het is dus logisch dat hij zijn testwerkzaamheden na de bandentest in Silverstone voortzet. Ollie heeft in Mexico een geweldig debuut gemaakt bij ons. Zijn houding, werkethiek en feedback hebben indruk op ons gemaakt. Daarom zijn we blij hem nog een kans te geven en zijn kennis over het rijden met een Formule 1-bolide verder uit te breiden.”