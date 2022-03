Mazepin teleurgesteld over verbreken F1-contract: "Eenzijdige stap"

Voor Nikita Mazepin stond zijn tweede Formule 1-seizoen bij Haas op het punt van beginnen. Maar doordat het Russische leger vorige week Oekraïne is binnengevallen, kwam zijn positie flink onder druk te staan. Haas besloot bij de recente test in Barcelona, waar Mazepin in actie kwam, al om de Russische kleuren van de wagens te halen. Ook de logo's van titelsponsor Uralkali verdwenen. Dmitry Mazepin, de vader van Nikita die goed bevriend is met Vladimir Poetin, is mede-eigenaar van de Russische kunstmestonderneming.

Zaterdagochtend kregen zowel Uralkali als Nikita Mazepin slecht nieuws te horen van Haas; beiden moeten het veld ruimen. "Net als de rest van de Formule 1-gemeenschap zijn wij geschokt door de invasie van Oekraïne", schrijft het team in een statement. "Wij hopen op een snel en vreedzaam eind van het conflict."

"Ik ben erg teleurgesteld dat mijn F1-contract is ontbonden", reageert Mazepin via Twitter. "Ik snap dat het een moeilijke situatie is, maar ik was bereid om de condities van de FIA, om door te kunnen gaan [in de F1], te accepteren. Dit is compleet genegeerd. Er is geen eerlijk proces geweest bij deze eenzijdige stap."

De Russische piloot bedankt degenen die hem de afgelopen dagen hebben gesteund. "Ik koester mijn tijd in de Formule 1 en hoop dat we weer bij elkaar gaan komen in betere tijden." Het lijkt er overigens op dat het laatste woord over de kwestie nog niet gezegd is. Zo besluit Mazepin: "De komende dagen zal ik meer van mij laten horen."