Fittipaldi wil reserverol Haas F1 behouden naast IndyCar-zitje

De toekomst van Pietro Fittipaldi heeft de afgelopen week een twist gekregen. De Braziliaan gaat volgend jaar voor Rahal Letterman Lannigan Racing in de IndyCar rijden als vaste coureur, waarmee de deur naar een zitje in de Formule 1 dicht lijkt. Tot op heden vervult de 27-jarige coureur de rol van reserve bij Haas en die rol wil hij maar al te graag behouden voor 2024. "Het zou geweldig zijn als ik mijn rol bij Haas door kan zetten", vertelt de coureur die in 2020 tweemaal voor de Amerikaanse renstal uitkwam. "Het is duidelijk dat Guenther [Steiner] weet dat mijn focus op de IndyCar ligt, maar we kijken naar de mogelijkheden dat ik mijn testwerkzaamheden en de reserverol door kan zetten. Daar gaan we het snel over hebben, maar de intentie is er [vanuit mij]."

Voor Fittipaldi is de keuze om door te willen gaan gebaseerd op de voorgeschiedenis die hij met het team heeft. "We werken al zes jaar samen, veel getest en hebben goed samengewerkt in de ontwikkeling van de auto. Ik hou ervan om die taken te doen voor het team." Behalve dat zijn werkzaamheden voor het team goed zijn, is de Braziliaanse rijder er ook van overtuigd dat ook zijn eigen rijderskwaliteiten verbeterd zijn. "Elk jaar is de technologie weer heel anders, dat is waardevolle informatie dat me kan helpen in de andere raceklasses."

Het moge duidelijk zijn dat de kalenders van de IndyCar en de Formule 1 overlappende weekenden hebben. Hierdoor is het niet mogelijk dat Fittipaldi bij alle races aanwezig is. "Maar het IndyCar-seizoen stopt al eind september. Vanaf dan tot het einde van het F1-seizoen zijn er nog zeven races" vertelt de Haas-coureur. "Dat is nog een derde van het seizoen. En dan heb je ook nog races als Miami die goed te bereizen zijn, ik ben dan toch al in de VS." Een haastige beslissing wil de rijder niet maken: "Ik zie niet waarom het niet mogelijk kan zijn. Ik moet nog wel checken met mijn team of er niks clasht en of zij comfortabel zijn met de dubbelrol."

Steiner: Gaan niet compleet afscheid nemen

Ook Haas-teambaas Guenther Steiner sluit niet uit dat de reserverol naar een ander gaat. "We moeten dat nog bespreken", aldus de Italiaan. "Ik heb met Fred [Vasseur] gepraat over wat zij gaan doen met de reserve-coureurs, maar we hebben nog niks besloten. Ik denk niet dat we compleet afscheid van elkaar gaan nemen. Zoals ik al zei, we kijken naar de mogelijkheden. We kennen namelijk de kalenders, dus we gaan erover praten."