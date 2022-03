Mazepin komt met stichting om geweerde atleten te ondersteunen

Nadat vier dagen geleden bekend was geworden dat hij zijn zitje bij het Haas F1 Team was verloren, sprak Nikita Mazepin woensdag voor het eerst met de pers over zijn gedwongen vertrek bij de Amerikaanse renstal. De formatie besloot het contract met de Russische coureur te verbreken vanwege de situatie in Oekraïne, ondanks dat hij naar eigen zeggen bereid was om akkoord te gaan met de voorwaarden van de FIA om als neutrale coureur mee te doen aan de Formule 1. Mazepin nam de kans te baat om een nieuw initiatief aan te kondigen: een stichting die zich zal inzetten voor atleten die door een ban niet langer bezig kunnen zijn met hun sport.

“Ik stel de vraag: is er geen plek voor neutraliteit in de sport? Heeft een atleet geen recht om zijn mening buiten het publieke domein te laten? Moet een sporter hiervoor worden gestraft? Willen we dat sport een podium is voor protesten en politieke discussie?”, zegt Mazepin aan het begin van een Zoom-sessie met de media. “We kennen allemaal voorbeelden van landen die weigeren om tegen andere landen te spelen vanwege politieke onenigheid. Tijdens de jaren tachtig was er een hele generatie atleten die hun droom om op het hoogste niveau mee te doen in rook op zag gaan, doordat landen elkaar begonnen te boycotten. Is dit waar we weer naartoe willen met de sport? Of is sport een manier om mensen met elkaar te verbinden, ook in de meest moeilijke tijden? Wat ik in de afgelopen dagen heb meegemaakt, heeft een grote invloed gehad op hoe ik over deze zaken denk.”

“Vandaag kondig ik de oprichting van een stichting aan die zich zal inzetten voor atleten die om politieke redenen waar zij zelf geen invloed op hebben, niet meer in staat zijn om op het hoogste niveau mee te doen”, vervolgt Mazepin. We Compete As One zal gefinancierd worden door Uralkali, met het geld dat aanvankelijk bedoeld was om dit jaar het Haas F1 Team te sponsoren. De Russische kunstmestproducent heeft woensdag laten weten dit geld terug te zullen eisen van de Amerikaanse formatie.

Mazepin erkent dat zijn initiatief niet het meest belangrijke is op dit moment, maar vindt het niettemin van belang dat er zich iemand om de geweerde sporters bekommert. “De stichting zal op zowel een financiële als een niet-financiële manier atleten steunen die hun leven hebben gewijd aan deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen of andere topevenementen, maar uiteindelijk verboden werden om mee te doen en gestraft werden puur en alleen voor de nationaliteit die in hun paspoort staat vermeld“, doet hij uit de doeken. “We zullen helpen om een baan voor ze te vinden en ze een inkomen te geven, aangezien veel atleten rekenden op sponsorgelden op basis van prestaties in kampioenschappen waar zij uiteindelijk niet aan mee kunnen doen. We zullen ook juridische hulp geven aan atleten die hun status in de sport willen aanvechten. We zullen psychologische steun aanbieden zodat atleten kunnen leren omgaan met de gevoelens van verlies en leegheid die voortkomen uit het feit dat ze zijn uitgesloten. Iedereen weet dat de loopbaan van een sporter eindig is en dat er vele jaren van opoffering nodig zijn om het hoogste niveau te bereiken. Als die beloning vervolgens uitblijft, kan dat een verwoestende uitwerking hebben op een persoon. Niemand denkt aan wat er verder met deze atleten gebeurt.”

“Ik ga hier werk van maken”, belooft Mazepin. “Atleten die niet kunnen trainen door de onrust, worden ook meegenomen in het werk van de stichting. En hier vallen atleten uit alle conflictgebieden onder. Onze deur staat voor iedereen open. We beginnen met het paralympische team uit Rusland, dat niet welkom was op de Spelen in Peking, nadat zij eerst te horen hadden gekregen dat zij wel naar het evenement mochten afreizen om hun droom waar te maken.”