F1-test Bahrein: Max Verstappen sluit af, wie rijden er nog meer?

Het einde van de wintertests is in zicht. Op het Bahrain International Circuit beginnen de F1-teams en -coureurs zaterdag aan hun laatste voorbereidingen op het seizoen 2022. Het is voor iedereen zaak de puntjes op de i te zetten, al zijn er zijn nog wel een aantal formaties die aan de bak moeten.

Zo is het bij McLaren de vraag of ze de remproblemen zaterdag onder controle kunnen krijgen, want die renstal zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen de MCL36 werkt tegen, ook een zieke Daniel Ricciardo heeft nog geen meter kunnen rijden op het circuit van Sakhir. Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat de Australiër positief heeft getest op het coronavirus. Het is te hopen dat de Australiër zich voor volgend weekend weer een stuk fitter voelt. Ploegmaat Lando Norris komt wederom de hele dag in actie. Red Bull-coureur Max Verstappen komt ook weer in actie en neemt na de lunchpauze het testwerk van Sergio Perez over.

Bij Williams ging vrijdag kostbare tijd verloren doordat de achterremmen in de brand vlogen. Het team meldde later dat de schade te groot was om het programma op vrijdag te vervolgen. Des te belangrijker voor Nicholas Latifi, die de dag begint, en Alexander Albon, die afsluit, om nog zoveel mogelijk meters te maken in Bahrein. Mercedes gaat er alles aan doen om de Mercedes W13 te temmen. Het verloop van de F1-test gaat voor het Duitse merk nog niet van harte, maar Lewis Hamilton (ochtend) en George Russell (middag) mogen proberen daar verandering in te brengen. Bij Alpine is het zaterdag alleen Fernando Alonso.

Line-up F1-test Bahrein: zaterdag

Team Line-up Mercedes Lewis Hamilton (ochtend)

George Russell (middag) Red Bull Racing Sergio Perez (ochtend) Max Verstappen (middag) Ferrari Carlos Sainz (ochtend) Charles Leclerc (middag) McLaren Lando Norris Alpine Fernando Alonso AlphaTauri Pierre Gasly (ochtend) Yuki Tsunoda (middag) Aston Martin Lance Stroll (ochtend) Sebastian Vettel (middag) Williams Nicholas Latifi (ochtend) Alexander Albon (middag) Alfa Romeo Guanyu Zhou (ochtend) Valtteri Bottas (middag) Haas Kevin Magnussen (ochtend) Mick Schumacher (middag) De testdagen in Bahrein beginnen om 08.00 uur Nederlandse tijd. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur ligt de actie een uur stil vanwege de lunchpauze. Om 17.00 uur Nederlandse tijd is de testdag ten einde. Mis niets van de actie met ons dagelijkse liveblog van de F1-test in Bahrein.