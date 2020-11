Hoe Kvyat naar de vierde plek oprukte in slotfase GP in Imola

Kvyat profiteerde optimaal van het feit dat hij de safety car had gebruikt om naar de zachte band te wisselen voor de slotfase. “Ik wist dat ik met het opwarmen van de banden wat voordeel zou hebben op de coureurs die op de harde banden reden en dat ik dat voordeel meteen moest gebruiken, omdat zij anders ook hun banden op temperatuur zouden hebben”, laat Kvyat in gesprek met Motorsport.com weten.

Gelijk bij de herstart had Kvyat al twee plaatsen te pakken door Perez en Albon te passeren. Kvyat: “Ik probeerde mezelf een zo goed mogelijke exit uit de laatste bocht te geven en daarna een goede slipstream te pakken. Ik zag Sergio even aarzelen over welke kant hij zou kiezen en besloot vervolgens naar rechts te gaan. Ik besloot nog iets langer in de slipstream van Alex te blijven en voor de linkerkant te gaan. Ik hoopte dat hij geen rare bewegingen zou maken, omdat dat wel eens heel verkeerd kon aflopen bij die snelheden. Het was heel krap en er was niet veel ruimte, maar ik slaagde erin om de eerste bocht goed aan te remmen.”

Nadat hij Perez en Albon voorbij was, richtte Kvyat zijn pijlen op Leclerc. De Piratella is niet de meest voor de hand liggende plek voor een inhaalactie, maar Kvyat wist bij het uitkomen van Tosa in de slipstream van Leclerc te duiken en kon de kans die zich daarna voordeed bij de snelle linker niet aan zich voorbij laten gaan. “Soms moet je een beetje improviseren”, zegt Kvyat. “Ik wist dat hij [Leclerc] met minder vertrouwen reed dan ik, doordat zijn banden kouden waren. En ik dacht bij mezelf: laten we eens kijken hoe hij reageert. Ik had een goede tractie bij het uitkomen van Tosa, gebruikte een beetje van de batterij en had een korte maar goede slipstream. En vervolgens probeerde ik net iets later te remmen dan hij. Ik zag hem iets eerder remmen en dacht ik dat als ik hem genoeg ruimte aan de binnenkant zou laten, het me zou lukken. En dat is exact wat er gebeurde. Daarnaast weet je van sommige rijders dat je ze met dit soort dingen kunt vertrouwen.”

Kvyat lag na zijn inhaalactie op Leclerc vierde achter Daniel Ricciardo. De Rus leek de Renault-coureur ook nog even het vuur aan de schenen te leggen, maar op dat moment moest de batterij weer worden opgeladen en de banden van de Australiër begonnen intussen ook op temperatuur te komen. “Ik had tot dat moment vrij veel van de batterij gevraagd. Dus toen ik bij Daniel aankwam, moest ik eerst weer wat opladen, zodat ik een paar ronden moest wachten. Vervolgens begon ik de druk weer op te voeren, maar inmiddels waren zijn banden warm en moest ik ook waken voor de jongens achter me. De Renault heeft daarnaast een goede topsnelheid, wat het ook lastig maakte. Misschien dat er wat mogelijk zou zijn geweest als de race nog een paar ronden langer had geduurd.”

Het duurde na de finish een paar tellen voor hij zijn eigen vierde plaats op waarde kon schatten. “Toen ik over de lijn kwam, stak ik geen hand in de lucht of iets dergelijks, omdat ik zo gefocust was op het pakken van Daniel. Een paar meter na de finish kwam het besef dat het een sterke race was geweest en kon ik blij zijn met het resultaat. Ik dacht terug aan mijn inhaalacties na de herstart en dat gaf een lekker gevoel.”