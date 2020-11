Wolff: Extra Mercedes-aandelen in Aston Martin staan los van F1

Het merk met de ster heeft nu ook al een bescheiden aandeel in Aston Martin, maar maakte vorige week bekend het belang in de Britse sportwagenproducent gestaag uit te breiden. Beide merken hebben een deal gesloten waardoor het aandeel van Mercedes in Aston Martin in de komende drie jaren zal oplopen tot zo'n twintig procent. Het Duitse merk bezit nu nog maar 2.6 procent van de aandelen, maar zal dankzij deze overeenkomst de op één na grootste aandeelhouder worden.

Geen veranderingen voor F1-teams

Aston Martin-voorman Lawrence Stroll liet in een eerder stadium al weten dat de extra Mercedes-aandelen enkel meer samenwerking tussen de straatauto-afdelingen van beide merken in de hand werken. Het idee is dat de straatauto’s van Aston Martin nog meer dan op dit moment worden moeten voorzien van Mercedes- dan wel van AMG-technologie. Gevolgen voor de Formule 1-formaties blijven (vooralsnog) achterwege, aldus Stroll. Het blijkt een lezing die Mercedes-kompaan Wolff volledig deelt.

"Nee, momenteel heeft dit alles geen effect op de Formule 1-teams van beide merken. Het Formule 1-team van Aston Martin staat ook volledig los van Aston Martin als de fabrikant van straatauto's", legt Wolff aan onder meer Motorsport.com uit. "Dat Daimler extra aandelen in handen krijgt, is dan ook enkel en alleen besloten om beide automerken verder vooruit te helpen. Het staat los van de raceafdelingen van beide merken. Voor mij verandert er in ieder geval niets." Dat laatste geldt expliciet met betrekking tot de aandelen. Afgelopen weekend herhaalde Wolff immers dat hij wel denkt aan een vertrek als teambaas. Als er een opvolger is klaargestoomd, kan de Oostenrijkse teambaas een andere rol - wellicht als CEO of voorzitter - op zich nemen.

Een merk in zwaar weer

Waar de Formule 1 dus buiten schot moet blijven, zien de hoofdrolspelers de samenwerking met straatauto's al wel voor zich. Zo moet Aston Martin nog meer toegang krijgen tot de motorische technologieën van Mercedes. De intensievere samenwerking moet ertoe leiden dat Aston Martin vanaf 2027 hybride of zelfs volledig elektrische bolides op de markt kan brengen. Stroll ziet het aanhalen van de banden met Mercedes als een belangrijke stap om Aston Martin weer 'één van de belangrijkste luxemerken ter wereld te maken'. Dat is ook hard nodig, aangezien de bekende Britse autofabrikant nog steeds in financieel zwaar weer zit.