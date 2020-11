Ferrari: "Wordt moeilijk om nog te stijgen in kampioenschap"

Ferrari bezet momenteel de zesde stek in het kampioenschap voor constructeurs. Ver onder de maat voor het steigerende paard natuurlijk, al is het een logisch gevolg van een zeer lastig seizoen. Het motorische voordeel is na de FIA-schikking weggevallen en het chassis is al jarenlang een zorgenkindje in Maranello. Die combinatie brengt Ferrari, samen met een worstelende tweede coureur in de vorm van Sebastian Vettel, tot dusver op 103 punten. In de tussenstand 31 stuks minder dan Racing Point en McLaren en 32 punten minder dan Renault, dat zich momenteel 'best of the rest' toont achter Mercedes en Red Bull.

De Scuderia zou die derde plek graag pakken, maar Binotto voorspelt dat het een lastig verhaal wordt. "Het zou natuurlijk goed zijn om in het kampioenschap nog wat posities te winnen. Maar als je even naar het raceweekend in Imola kijkt, dan hebben we daar juist verloren op één van onze voornaamste concurrenten", duidt Binotto op Renault, dat ondanks een DNF toch nog vijf punten meer scoorde. "Dat gevecht is erg spannend. Voor mijn gevoel is onze auto wel iets verbeterd en gaan we ook zeker proberen om nog één positie te winnen, maar ik denk dat het met nog vier races voor de boeg lastig wordt om verder te klimmen."

Op constante basis voor podia vechten in 2021

Aan het eind van 2020 zal de malaise nog niet voorbij zijn, al is het maar doordat de reglementen volgend jaar stabiel blijven. Terugkeren aan de top zal een gevecht van de lange adem worden. "We hebben het verkeerd gedaan met het huidige project. We zijn een bepaalde richting ingeslagen voor het ontwikkelen van deze auto en die richting bleek achteraf de verkeerde te zijn. Toen konden we door COVID ook niet vol doorwerken en daar worden we nu eigenlijk het hele jaar voor gestraft. De context van dit seizoen is heel anders dan normaal, maar ik denk dat we op de iets langere termijn kunnen reageren."

Voor 2021 heeft de Ferrari-top alvast alle verwachtingen getemperd. Zo liet John Elkann weten dat de rode brigade voor 2022 niet meer zal winnen. Binotto wil de handdoek echter niet zomaar in de ring gooien. "Reëel gezien kan Ferrari in 2021 niet meedoen voor de wereldtitel, dat klopt en is ook duidelijk. Maar ik wil toch wel graag op een constante basis voor het podium vechten." Het klinkt tamelijk optimistisch, maar de teambaas gelooft in zijn manschappen. "Ik zie eenheid in ons team en ook de ambitie om het beter te doen. Bovendien hebben we volgend jaar een volledig nieuwe motor ter beschikking, die momenteel al op de testbank draait. We hebben ook wel wat ideeën over de rest van de auto, maar kunnen door de beperkte doorontwikkeling en minder uren in de windtunnel geen wonderen verwachten op dat vlak. Maar dit team is buitengewoon gemotiveerd, nu is het aan ons om dat te laten zien."

