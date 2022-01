Ricciardo wilde statement maken met zege op circuit van Monza

Ricciardo begon zijn werkzaamheden bij McLaren begin 2021, maar moest aanzien hoe teamgenoot Lando Norris in de eerste seizoenshelft het merendeel van de punten scoorde. Na de zomerstop zegevierde Ricciardo op dominante wijze in de Italiaanse Grand Prix. Het betekende voor McLaren de eerste overwinning sinds Brazilië 2012.

Ik wilde niet zoals Bottas klinken Daniel Ricciardo

Het gehele Italiaanse weekend vocht Ricciardo al in de voorhoede. De Australische coureur kwalificeerde zich als vijfde voor de sprintrace en werd uiteindelijk derde. Een sterke start tijdens de Grand Prix op zondag zorgde ervoor dat hij meteen aan de leiding ging. Op vijf rondjes na reed Ricciardo de hele wedstrijd op die plek, noteerde de snelste rondetijd en zegevierde uiteindelijk. Kort na het vallen van de vlag liet Ricciardo via de teamradio weten "nooit te zijn weggeweest, maar tijdelijk een stap opzij had gedaan."

Volgens Ricciardo schoot de quote hem op dat moment binnen. Die quote deelde hij geregeld met zijn voormalige trainer, maar op Monza gebruikte Ricciardo deze uitspraak om een statement te maken. "Het komt volgens mij uit een film. We maakten daar soms grapjes over", vertelt Ricciardo aan onder andere Motorsport.com. "Het was niet iets geplands. Ik heb er ook even over getwijfeld. Ik wilde niet zijn zoals Valtteri [Bottas], met zijn 'to whom it may concern'. Zo wilde ik niet klinken."

Tekst gaat verder onder de foto

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, 1e positie, pakt de overwinning tot grote vreugde van zijn team op de pitmuur Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De McLaren-coureur had het idee dat veel mensen hem al hadden afgeschreven, maar voelde dat er in Italië goed gescoord kon worden. "Het resultaat verbaasde me uiteindelijk niet", vervolgt de Australiër, die in de laatste ronde nog de snelste tijd neerzette. "Er waren veel dingen die ik wilde laten zien. Ik wilde echt een statement maken. Eigenlijk voelde elke dag van dat weekend alsof ik een statement wilde maken aan in ieder geval mijzelf."

In de tweede helft van het seizoen scoorde Ricciardo meer punten dan teamgenoot Lando Norris. Daarmee herstelde de Australische coureur een naar eigen zeggen "lachwekkende start van het jaar". Ricciardo had wel vrede met de manier waarop het seizoen tot aan de zomer was verlopen. "Tijdens mijn terugvlucht [vanuit Hongarije], voelde ik vrede in de rust die zou komen. Voor mijn gevoel was de pauze echt even nodig. Toen ik in Spa in de auto zat had ik ook een heel ander gevoel. Het verloop van de eerste seizoenshelft had toch veel invloed en daar was ik toen van verlost."