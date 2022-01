Williams F1-teambaas sluit motorendeal met Volkswagen niet uit

“Het is voor elk team aantrekkelijk om een fabrieksmotor te krijgen. Wanneer de gelegenheid zich aandient om in gesprek te gaan, dan ga je die gesprekken uiteraard aan”, aldus Williams F1-teambaas Jost Capito in gesprek met het YouTube-kanaal van onze collega’s van Formel1.de.

De 63-jarige teambaas benadrukt “tevreden te zijn met de Mercedes-samenwerking”. De twee partijen sloten begin 2021 een nieuwe deal, waarbij het merk met de ster ook versnellingsbakken en aanverwante onderdelen aan de renstal uit Grove gaat leveren. De deal is meerjarig, al is er nooit gecommuniceerd over de exacte duur. Volgens insiders gaat het om een samenwerking tot het begin van het nieuwe motorenreglement in 2026.

De mogelijke samenwerking tussen Williams en Volkswagen komt aan bod in het interview van Formel1.de met de teambaas. Volgens informatie van Motorsport.com is de Formule 1-entree van het Volkswagen-concern in 2026 zeer waarschijnlijk. De Duitse autobouwer wil met de merken Audi en Porsche toetreden tot de koningsklasse van de autosport. Porsche werd de voorbije periode al regelmatig in verband gebracht met Red Bull Racing, terwijl Audi genoemd wordt als toekomstig partner van McLaren.

Williams: de bal ligt bij Volkswagen

Het feit dat ook Williams in verband wordt gebracht met een eventuele samenwerking met Volkswagen is niet zo heel gek. Capito was jarenlang in dienst van het merk, onder meer als teambaas van het succesvolle WRC-team van de Wolfsburgers. Hij benadrukt echter: “Ze hebben nog niet officieel bevestigd dat ze toetreden tot de Formule 1. Zolang het management van VW geen beslissing genomen heeft om naar de F1 te komen, heeft het naar mijn mening geen zin om het gesprek aan te knopen.”

De verwachting is dat Volkswagen binnen enkele weken bekendmaakt de Formule 1 binnen te treden.

