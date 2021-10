Retro: De laatste Formule 1-zege van Michael Schumacher

Waar het Formule 1-seizoen 2021 wordt gekleurd door een prachtige strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, mag de titelstrijd van 2006 er ook zijn. De zevenvoudig wereldkampioen luistert in dit geval niet naar de naam Hamilton - die had zich een maand daarvoor tot GP2-kampioen gekroond en zou in 2007 flitsend debuteren in de koningsklasse - maar Schumacher is de ervaren rot met een zeer imposante erelijst. De voornaamste uitdager laat zich ook al raden: de wereldkampioen van 2005, de dan 25-jarige Fernando Alonso. Alonso versus Schumacher dus, de prachtige Renault RS26 versus de even zo fraaie Ferrari 248 F1.

Psychologisch spel van Renault en nadeel Schumi in de regen

Tijdens de GP van China, de eerste van drie races die Robert Doornbos dat jaar mag afwerken voor Red Bull, hoopt de tandem Alonso-Renault een belangrijke stap te zetten naar de tweede opeenvolgende wereldtitel. Het Shanghai International Circuit lijkt er best geschikt terrein voor. Niet voor niets probeert Renault-man Pat Symonds de druk op voorhand bij Schumacher neer te leggen: "Shanghai lijkt een goed circuit voor ons. Maar nog belangrijker is dat Michael Schumacher er in 2004 en 2005 twee slechte races heeft gehad. Die trend zou zich dit jaar best voort kunnen zetten", voorspelt Symonds. Om daarna nog even wat extra olie op het vuur te gooien: "Ze zijn allebei fenomenale coureurs, maar ik geloof echt dat Fernando beter met de druk omgaat dan Michael. Er zijn meerdere voorbeelden uit zijn carrière, waarbij Michael niet zijn normale niveau heeft gehaald onder druk", aldus de man die bij Benetton met hem werkte.

Renault ziet in ieder geval kansen om Alonso's voorsprong - die op dat moment twee punten bedraagt - verder uit te breiden. Na China staan er alleen nog krachtmetingen op Suzuka en Interlagos voor de boeg, waardoor de Franse equipe hoopt een 'Vorentscheidung' te forceren. En waarom ook niet? Naast het track record van Alonso lijken ook de weergoden een handje te helpen in China. Zo vindt de kwalificatie plaats in regenachtige omstandigheden en speelt dat de Michelin-mannen flink in de kaart. Erkend regenrijder Schumacher blijft met zijn inferieure regenbanden steken op P6 en moet vijf bolides met Michelin-rubber voor zich dulden op de grid. Sterker nog: Schumi is de enige coureur met Bridgestone-banden in de top-twaalf...

Slecht nieuws voor Ferrari-aanhangers is dat de hemelsluizen zondagochtend weer opengaan. Hevige regenval voor de start schenkt Schumacher opnieuw het nadeel van een natte baan, al moet gezegd dat het weer bij het doven van de lichten wel verbetert en het asfaltlint opdroogt. Voordat er daadwerkelijk een droge lijn zichtbaar wordt, kiest Alonso echter voor het adagium 'grote stappen, snel thuis.' De coureur uit Oviedo is een klasse apart met zijn Michelins op de natte baan en ziet stalgenoot Giancarlo Fisichella perfect als buffer fungeren. Het levert hem na amper tien rondjes een marge van meer dan twintig seconden op Schumacher op. Alonso zit op rozen, terwijl Schumacher moet vechten om zijn titelaspiraties levend te houden.

Dat laatste lukt in het restant wonderwel. Schumacher had zijn oude teammaat Barrichello in de openingsfase al te grazen genomen en schuift ook aan Jenson Button voorbij. Doordat de McLaren van Kimi Raikkonen - die een jaar later in Schumi's auto zou zitten - de geest geeft, wordt het helemaal overzichtelijk: once again is het Schumacher tegen de Renault-mannen. Alonso bleek niet te stoppen in de openingsfase, maar naarmate de baan verder opdroogt, kantelt het bandenvoordeel en komt Schumacher beter in zijn ritme. De Duitser wint maar liefst vier seconden per ronde op zijn rivaal en weet hem in de 31ste ronde al op te peuzelen. Voor de leiding is het dan nog niet, die heeft Alonso even daarvoor overgedaan aan Fisichella.

Vintage Schumacher genoeg om vechtjas Alonso te kloppen

De geel-blauwe brigade heeft daarmee nog steeds de touwtjes in handen, maar lang duurt het feest niet. Bij de onvermijdelijke overgang naar droogweerbanden - toen nog de gegroefde banden - gaat Schumacher voor een undercut en ziet hij de Renault van Fisichella een ronde later pal voor zijn deur belanden. Doordat de Ferrari-man zijn banden al op temperatuur heeft en Fisichella in de eerste bocht meteen op een nat deel belandt, is het bingo. De Rekordmeister moet er met twee wielen voor over het gras, maar heeft dan wel gedaan wat een uur daarvoor onhaalbaar leek: de leiding overnemen. En Alonso dan? Die is naarmate het zwart-wit geblokt dichterbij komt aan een verwoede inhaaljacht bezig. Alonso blijkt ontketend, haalt het allerbeste uit zichzelf naar boven en is vastberaden in de ultieme slotfase voor een nieuwe plottwist te zorgen.

Zover komt het echter niet meer in deze Grand Prix om de vingers bij af te likken. Alonso weet weliswaar zijn teammaat terug te pakken voor P2 en de Ferrari-kopstukken aan de pitmuur te laten zweten, maar eindigt na 56 ronden op de Tilke-omloop 3.1 seconden achter Schumacher. De Duitser heeft afgerekend met de Chinese vloek, Renault de mond gesnoerd en bovenal voor het eerst dat jaar de WK-leiding te pakken. Als hij twee gebalde vuisten uit de cockpit steekt, kan hij nog niet bevroeden dat het zijn allerlaatste F1-zege is en dat hij de wereldtitel aan Alonso moet laten - om nog maar te zwijgen over andere zaken die in het verschiet liggen...

Wat vijftien jaar na dato rest is de constatering dat Schumacher met zijn laatste zege voor een moderne F1-klassieker heeft getekend, zo geeft ook zijn rivaal Alonso jaren later toe: "Dat was absoluut een geweldig gevecht met Michael. Toen het droger was, werden die intermediates na een ronde of vier al slicks. Bovendien zaten we in de beslissende fase van het kampioenschap, dus ik weet nog goed dat er veel stress was en heel veel druk op die race stond. Tel daar de wisselende omstandigheden bij op en het was echt een hele lastige zondag", lacht Alonso. "Maar echt een prachtige strijd met Michael en waarschijnlijk de mooiste F1-race in Shanghai."