Ricciardo voelt mee met Verstappen: “Maar kan gebeuren in eerste ronde”

“Het was zeker een nare”, zei Daniel Ricciardo over de crash van Max Verstappen bij Copse tegen onder andere Motorsport.com. “Op die snelheid is er weinig voor nodig om zo’n zwaar ongeluk te hebben.” Verstappen werd na het incident onderzocht in het medisch centrum op Silverstone en vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis in Coventry gebracht voor verder onderzoek. Op zondagavond liet de Nederlander via Twitter weten dat hij in orde was en van de doktoren het ziekenhuis weer mocht verlaten.

“Als je in zo’n snelle bocht zij aan zij rijdt, zal bij beiden de aerodynamica minder werken. Vooral bij Lewis”, vervolgde de coureur uit Perth. “Ze gingen er allebei met volle vaart in en uiteindelijk ging Lewis iets te hard voor de hoeveelheid grip die er was, aangezien hij tegen Max aan drifte. Compleet onopzettelijk, maar dat heb je met de aerodynamica van deze auto’s. Je moet gewoon iets meer marge inbouwen.”

“Ik ga niet op de stoel van de wedstrijdleiding zitten of zeggen dat Lewis dit of dat had moeten doen”, voegde de McLaren Formule 1-coureur toe. “Ze racen het hele jaar al hard tegen elkaar en het is gewoon ongelukkig dat ze elkaar nu hebben geraakt en dat het zo’n zwaar ongeluk heeft opgeleverd. Het voornaamste is dat Max in orde is.” Volgens Ricciardo zijn incidenten zoals met Verstappen en Hamilton in de eerste ronde in een wedstrijd nooit helemaal te voorkomen. De zevenvoudig racewinnaar wijst daarbij ook naar het moment tussen George Russell en Carlos Sainz in de sprintrace op zaterdag. De Williams-coureur tikte de Spanjaard in een spin aan het einde van de Wellington Straight en kreeg daarvoor een gridpenalty van drie plaatsen voor de Grand Prix op zondag. “Om eerlijk te zijn was het een beetje zoals met George en Carlos. Het is de eerste ronde, de banden zijn nog een beetje koud en rijden met een volle tank. Dan kunnen er dingen gebeuren. Dat is racen. Maar ik voel zeker mee met Max.”

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso spreekt eveneens van een onfortuinlijk moment. “Volgens mij zat Lewis meer dan een halve wagenlengte naast Max. Het is voor Lewis ook niet mogelijk om zomaar te verdwijnen”, aldus de Alpine-rijder tegen onder andere Motorsport.com. “Het was gewoon een onfortuinlijk moment. Er was geen opzet in het spel en beide coureurs deden in mijn ogen ook niets verkeerd. Een ongelukkig moment dus.”

F1-update: Zware crash Verstappen, stewards (te) mild voor Hamilton