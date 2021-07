Honda: Krachtbron Verstappen kan mogelijk gered worden na crash

De Britse Grand Prix kwam voor Max Verstappen al zo’n drie kilometer ten einde. De polesitter moest in de eerste halve ronde op Silverstone vol verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton, met wie hij in Copse Corner in aanraking kwam. De Red Bull Racing-coureur belande door de botsing hard in de bandenstapels. Met een klap van 51G, waarbij hij dus 51 keer zijn lichaamsgewicht te verwerken kreeg, kwam de RB16B tot stilstand en daarmee was dat Verstappens zwaarste crash uit zijn carrière.

De impact zorgde ervoor dat de rechterkant van Verstappens bolide tot schroot werd gereduceerd. Red Bull vreest dan ook dat het chassis niet bruikbaar is, maar tegelijkertijd waren er ook zorgen over de krachtbron. Toch lijkt de schade daaraan minder groot dan verwacht, zo vertelde technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda. “Toen ik de beelden zag van de auto die werd opgetild, dacht ik dat er veel schade was. Maar in werkelijkheid lijkt de schade minder te zijn dan we in eerste instantie zagen. De daadwerkelijke schade kan echter niet bepaald worden door hoe de motor eruit ziet als die in de auto is gemonteerd. We willen de motor graag terugsturen naar HRD in Sakura voor controles, voordat we een besluit nemen.”

Er is dus hoop dat de motor de crash op Silverstone overleefd heeft. Gevraagd naar wat de impact van een klap van 51G op de krachtbron is, moest Tanabe het antwoord schuldig blijven. “Dat weet ik eerlijk gezegd niet, want de schade verschilt en hangt af van de plek waar je crasht.”

Red Bull zal in ieder geval hopen dat er geen blijvende schade is aan het motorblok en de overige componenten. Per seizoen mag een coureur maximaal drie exemplaren van de diverse motorcomponenten inzetten. Van de Energy Store en Control Electronics mogen slechts twee exemplaren gebruikt worden in een seizoen. Mocht de power unit van Verstappen bij de klap beschadigd zijn geraakt, dan moet hij in Hongarije zijn derde en laatste krachtbron van het jaar gaan inzetten. Bij een volgende motorwissel zou de Nederlander dan een gridstraf oplopen, wat weer pijn kan doen in de strijd om de wereldtitels.

Video: De crash wordt uitgebreid besproken in de nieuwste F1-update