Williams troeft Red Bull af met snelste pitstop van Britse GP

De pitcrew van Red Bull Racing is al jarenlang ijzersterk en noteert in de meeste races dan ook de snelste pitstops. Dat deed de Oostenrijkse renstal tijdens de laatste vijf opeenvolgende races, nadat het in de eerste vier races ook al twee keer de snelste stop afleverde. Twee keer was een andere renstal sneller en tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone volgde de derde keer.

Voor het eerst in 2021 belandde de snelste pitstop van de dag bij de pitcrew van Williams. De Britse renstal had tijdens de thuisrace 2.10 seconden nodig om Nicholas Latifi van vier nieuwe banden te voorzien, goed voor de negende snelste pitstop van het seizoen. Red Bull volgde ditmaal op de tweede plaats met de tweede pitstop van Sergio Perez, die na 2.14 seconden weer op pad werd gestuurd. Ook daarachter waren de verschillen klein, met slechts 0.05 seconde verschil tussen de derde (Aston Martin en Lance Stroll) en zevende snelste pitstop (Mercedes en Valtteri Bottas).

In de strijd om de DHL Fastest Pitstop Award gaat Red Bull echter onbedreigd aan de leiding. De Oostenrijkse formatie heeft na tien races 273 punten verzameld, waarmee het meer dan het dubbele aantal punten heeft van nummer twee Williams. Ook Mercedes, Aston Martin en Alfa Romeo hebben meer dan honderd punten gescoord tot dusver.

Snelste pitstops tijdens Britse Grand Prix

Team Coureur Tijd 1 Williams Nicholas Latifi 2.10 seconden 2 Red Bull Racing Sergio Perez 2.14 seconden 3 Aston Martin Lance Stroll 2.23 seconden 4 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 2.24 seconden 5 Williams George Russell 2.26 seconden