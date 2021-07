Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Groot-Brittannië

Winnaars:

Het gebeurt zelden tot nooit dat dezelfde coureur aan beide kanten van deze rubriek te vinden is. Maar gezien het optreden van Lewis Hamilton in de Britse Grand Prix is er eigenlijk geen ontkomen aan. De crash en het gedrag na afloop - waarover later meer - maken hem niet meteen een winnaar, maar een blik op het scorebord wel. De Mercedes-kopstukken lieten na de beroerd verlopen 'triple-header' weten dat ze slechts één DNF achter Verstappen stonden in de titelstrijd en dat is gebleken, zij het niet op de meest fraaie manier. Na het incident reed Hamilton naar zijn achtste zege op Silverstone, al moet daarbij aangetekend dat hij bijzonder veel geluk had. De milde straf is één ding, maar de code rood kwam eveneens als geroepen. Niet voor niets heeft Mercedes laten weten dat Hamilton zonder die onderbreking was uitgevallen. Ideale wingman Valtteri Bottas hielp ook een handje, waarna enkel Charles Leclerc nog moest worden opgerold. Kijkend naar het scorebord is Hamilton de winnaar, maar het is een understatement om te zeggen dat hij wel eens 'cleanere' zeges heeft behaald.

Waar Hamilton met de zege aan de haal ging, hadden velen die graag in de handen van Charles Leclerc zien belanden. Niet zozeer vanwege het incident in de eerste ronde, maar wel doordat de Monegask een waanzinnige race heeft afgewerkt in een nog altijd inferieure Ferrari. Tuurlijk: Ferrari klimt uit het dal en de auto is niet meer zo beroerd als die van vorig jaar, maar gelijkwaardig aan Red Bull en Mercedes is de SF21 nog altijd niet. Het maakt dat Leclerc pech bij concurrenten en zelf een foutloze race nodig heeft om te verrassen. Dat laatste was op enige haperingen op de motor na het geval, al bleek het net niet genoeg. Hij zag Hamilton twee ronden voor het einde langszij komen in Copse. Het is overigens veelzeggend dat Hamilton ditmaal wél even lifte en eieren voor zijn geld koos. Leclerc ging echter te wijd en zag de thuisrijder alsnog langszij komen. De 'driver of the day' had de overwinning zonder meer verdiend, maar ook zonder de grootste bokaal moet Leclerc trots zijn op zijn eigen optreden.

Met de tweede stek van Leclerc blijft Ferrari aardig bij in de strijd om P3 bij de constructeurs. Dat was nodig ook, aangezien McLaren als collectief sterk voor de dag kwam. Toegegeven: door het wegvallen van Verstappen en de tijdstraf van Hamilton, had de Britse brigade stiekem op een podiumstekje gehoopt voor eigen volk. Dat bleek te hoog gegrepen, maar met P4 en P5 heeft de formatie uit Woking wel goede zaken gedaan. Dat Lando Norris beslag wist te leggen op de vierde plek, mag inmiddels geen verrassing meer heten. De jongeling is zo constant als een Zwitsers uurwerk en bezet niet voor niets P3 in het wereldkampioenschap. Dat hij onder meer Valtteri Bottas en Sergio Perez achter zich laat, zegt alles. Teamgenoot Daniel Ricciardo kent meer (aanloop-)problemen bij McLaren, maar kwam op Silverstone ook bijzonder goed voor de dag. De snelheid over één ronde was een stuk beter dan in de voorbije weken en in beide races wist hij stand te houden. Het maakt de Britse GP tot een geslaagd raceweekend voor McLaren: geen extreme uitschieter, maar wel zeer solide.

Tekst gaat verder onder de foto:

Verliezers:

Moest het contact tussen de twee titelprotagonisten een keer volgen? Misschien wel, al valt er veel te zeggen over de manier waarop. Zoals Christian Horner terecht heeft aangegeven, weet iedereen die op Silverstone heeft gereden dat inhalen aan de binnenkant van Copse Corner schier onmogelijk is. Bij Leclerc lukte het zoals gezegd ook niet, maar ging de Ferrari-man zelf te wijd. Verstappen deed dat niet en vond Lewis Hamilton op zijn weg. In Copse is eigenlijk maar één lijn mogelijk in een F1-auto en dat was niet die van Hamilton. Het maakt dat hij voor het grootste deel verkeerd zat en zijn handjes mag dichtknijpen met tien seconden tijdstraf. Een 'stop-and-go penalty' was meer op z'n plaats geweest voor deze kostbare inschattingsfout van een ervaren man. Op zijn plaats waren de festiviteiten na afloop ook niet helemaal. Hamilton wist meteen na de finish nog niet dat Verstappen in het ziekenhuis was, maar het blijft enigszins ongepast om na zo'n incident te juichen alsof je het achtste wereldwonder hebt laten geschieden. Daarbij moet aangetekend dat Hamilton tijdens de persconferentie wel spoedig informeerde naar Verstappen en aangaf hem te willen bellen. Hoe dan ook: deze punten kunnen goud waard blijken in het restant van deze titelstrijd, maar met de schoonheidsprijs gaat hij ditmaal niet per se naar huis.

In het kielzog van Hamilton kan ook de wedstrijdleiding als verliezer worden aangeduid. Het is allemaal goed en wel dat F1-stewards alleen naar het incident kijken en niet naar de gevolgen, maar dan nog is de strafmaat vrij laag. Zo kreeg George Russell zaterdag een gridstraf voor een klein tikje, waarbij de veiligheid geen moment in het geding is geweest. Nog schrijnender is dat Yuki Tsunoda in Oostenrijk tweemaal vijf seconden - in totaal tien - aan de broek kreeg voor het overschrijden van de witte lijn bij het ingaan van de pitstraat. Nou zijn die gevallen niet één-op-één te vergelijken en ziet de wedstrijdleiding in de openingsronde sowieso meer door de vingers, maar het blijven Incidenten die in geen verhouding staan tot een touché in Copse met een impact van 51G als resultaat. Michael Masi zegt dat die impact onder 'de gevolgen' valt en derhalve geen rol speelt in de beoordeling. Dat klopt volgens de letter der wet helemaal, maar is wel enigszins krom: beide zaken zijn namelijk onafscheidelijk. Een inhaalactie die gedoemd is om te mislukken in de snelste bocht van het circuit leidt als vanzelf tot een gigantische impact. Het valt in die zin lastig uit te leggen dat de stewards van dienst voor de op één na laagste straf hebben gekozen. Oproepen tot een diskwalificatie gaan alleen al volgens het reglement vele malen te ver, maar een 'stop-and-go penalty' leek toch iets passender.

Als gevolg van dit alles kunnen ook Max Verstappen en Red Bull Racing worden opgeschreven als verliezers. De Nederlander leek juist een aardige zaak te doen in de titelstrijd en dat op een circuit dat gerust een Mercedes-bolwerk mag worden genoemd. Verstappen bouwde zijn voorsprong uit tot 33 WK-punten op zaterdag, maar zag het gat een dag later slinken tot acht. Een buitengewoon dure zondag dus voor de titelstrijd. Dat geldt niet alleen bij de coureurs, maar ook bij de constructeurs. Dat laatste komt overigens niet alleen door hét incident, maar ook doordat Sergio Perez er in Engeland een potje van maakte. De Mexicaan had naar eigen zeggen de resetknop ingedrukt na de Oostenrijkse GP, maar dat is niet bepaald de juiste knop gebleken. Zijn spin tijdens de sprintrace was funest en de zondag verliep niet veel beter. De enige positieve noot is gespeeld door hem in de slotfase binnen te halen om het punt voor de snelste raceronde bij Hamilton weg te halen. Het zal een schrale troost zijn voor Red Bulll.

Video: De actie van Hamilton, het verdict van de wedstrijdleiding en de reacties na afloop besproken