Ricciardo blij met McLaren MCL36: "Maar het is nog erg vroeg"

Sinds 2021 rijdt Daniel Ricciardo voor McLaren. In de eerste maanden moest hij nog zijn draai vinden, maar het hele seizoen maakte hij in Monza goed door de Grand Prix van Italië te winnen nadat Max Verstappen en Lewis Hamilton samen van de baan gingen. Nu gaat de coureur uit Perth dus op voor zijn tweede seizoen bij het team uit Woking. Mercedes-coureur George Russell denkt dat McLaren en Ferrari hun zaakjes dit jaar het beste voor elkaar hebben, kijkend naar de eerste testdagen. Hij heeft zelfs al toegegeven dat zijn eigen team een stap achterligt. Al is dat natuurlijk wel vroeg om te zeggen na drie dagen testen.

Maar ondanks dat het dus nog extreem vroeg is, voelt Ricciardo zich goed. Zijn onderbuikgevoel over de MCL36 is positief, al weet hij nog niet wie nu de snelste wagen heeft. “Het is lastig om het op een rij te zetten,” vertelt de Australiër. “Je wil natuurlijk veel ronden rijden en Lando [Norris] en ik hebben er beide meer dan honderd gereden. We zitten dus in dat opzicht in een goede positie qua betrouwbaarheid. En hoe meer ronden we doen, hoe meer we kunnen testen en leren van de auto."

Maar ook Ricciardo weet met al zijn ervaring: testen zeggen eigenlijk niks en de zandzakken zijn soms met het blote oog zichtbaar bij de snelle wagens. “Onze tijden zien er goed, maar ik denk niet dat Mercedes en Red Bull al hun kaarten al hebben laten zien. Ik kijk ook niet echt veel naar de rondetijden. Ferrari ziet er wel sterk uit, en consistent.”

Ricciardo probeert voorlopig gewoon naar zichzelf te kijken en niet teveel bezig te zijn met anderen. “Ik probeer niet al te veel af te lezen. Het is nog vroeg en we moeten ons focussen op onszelf. Er zijn zeker goede dingen die ik voel in de auto. En zoals altijd zijn er nog dingen te doen. Maar ik denk dat we met een goede basis gestart zijn. Ik voel me comfortabel in de wagen. We proberen nu al uit te vinden waar onze sterke punten liggen. Dus we werken ook meteen aan de zwaktes op het gebied van rijden en set-ups. Er is veel informatie om aan het team door te geven.”