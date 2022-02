F1-update: Verstappen ziet potentie in RB18, visitekaartje Mercedes?

De Formule 1 is na een korte winterslaap weer ontwaakt en dat valt te merken ook... Aan gespreksstof absoluut geen gebrek. Zo bleek de vrijdag in Barcelona ineens bijltjesdag te zijn. Waar de eerste twee dagen - op onder meer een versnellingsbakprobleem bij Red Bull na - relatief weinig malheur opleverden, werd er vrijdagochtend vijf maal met de rode vlag gezwaaid. De getroffen teams waren ook nog eens de formaties die in 2022 een ferme inhaalslag moeten maken. Zo zitten Haas en Alfa Romeo in de hoek waar de klappen vallen.

Daar staat tegenover dat Ferrari een zeer solide test achter de rug heeft. Met 439 afgelegde rondjes is de Scuderia zelfs het meest productieve team. Mercedes volgt in die ranglijst op de tweede stek, voor McLaren en Red Bull Racing. Hoe kijkt men bij het laatstgenoemde team terug, wat zijn de aanknopingspunten met de RB18 en hoe verliep de laatste testsessie van Max Verstappen? Niels Dijksterhuis en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in de analyse van deze derde testdag.

Daarnaast is er in de nieuwe F1-update aandacht voor de Russische Grand Prix en de beroerde situatie bij Haas. Teambaas Guenther Steiner liet in een extra mediasessie weten dat de F1-toekomst van Nikita Mazepin 'niet gegarandeerd is' na de Russische invasie van Oekraïne, maar hoe zit dat precies en wat zijn de vervolgstappen bij Haas? Tot slot aandacht voor de race in Sochi, die is afgelast, maar waarbij de Formule 1 nog heel vakkundig wat speelruimte openlaat. Hoe dat in elkaar steekt en nog veel meer, hoor je in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

