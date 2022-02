Binotto ziet Ferrari niet als titelfavoriet: "We zijn outsiders"

In de eerste helft van 2021 had Ferrari een groot voordeel omdat ze meer windtunneluren mochten maken dan concurrenten. Dit kwam door het dramatisch verlopen 2020 waarin het team slechts zesde werd bij de constructeurs. Dit voordeel werkte het hele jaar door, want in de laatste races kon Ferrari, dat bijna het hele jaar vierde stond bij de teams, McLaren inhalen en zo de derde plek pakken.

Met die derde plaats hebben ze dit jaar dus minder windtunneluren, maar nog altijd meer dan concurrenten Mercedes en Red Bull. In reactie op vragen van Motorsport.com over de voordelen dat het team heeft als gevolg van die regels, relativeert Binotto de voordelen die Ferrari heeft. “In totaal gaat het om een paar sessies per jaar. Je wint misschien een tiende per ronde, als je het heel goed doet. Meer is het denk ik niet. Het is dan zaak om prioriteiten te stellen, en je activiteiten efficiënt te gebruiken. Als ik kijk naar hoe sterk Mercedes en Red Bull vorig jaar waren, heb ik geen twijfels over hoe sterk ze nu zijn. Deze regels helpen alleen de teams die niet efficiënt zijn.”

Binotto kijkt positief vooruit op 2022, maar is wel realistisch. “Over het algemeen denk ik dat het belangrijk was om als Ferrari de wagen voor 2022 als prioriteit te stellen. We zeiden altijd al dat het een goede kans was. Nu we op de baan zijn moeten we de wagen leren kennen. Hoe we profiteren van de keuze zien we in de komende maanden, en niet morgen. Het kan vier of vijf races duren voordat we het volledige potentieel zien. Er is zoveel om te leren. Zelfs de eerste race wordt een compleet andere situatie dan nu, Bahrein is een ander type baan. Ik ben er redelijk zeker van dat er een andere verhouding kan zijn tussen teams onderling qua competitiviteit, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat we het sterkste team zijn. We zijn nog steeds outsiders, geen favoriet.”

Binotto is trots op de F1-75 en de manier waarop zijn team heeft teruggeslagen na lastige seizoenen. “Het is een mooi team, we zijn verenigd. In de laatste jaren waren er moeilijke momenten. Natuurlijk 2020, maar ook 2021. Als je in zo’n moeilijke situatie zit, is het altijd moeilijk om samen één te blijven en hard te blijven werken. Als ik nu naar de nieuwe auto kijk, vind ik hem prachtig. Misschien nog niet zo snel, maar wel erg mooi. Ik ben erg trots op het team. Het is erg fijn om met ze te werken.”