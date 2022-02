Russell: "Gehobbel F1-auto's potentieel gevaarlijk"

Bij een eerste testweek zijn er natuurlijk altijd opstartproblemen, zeker met gloednieuwe wagens zoals die er dit jaar zijn. Maar de kinderziektes van deze week springen wel in het oog. Op het lange rechte stuk richting bocht 1 hobbelen de auto’s alsof ze over verkeersdrempels rijden. Tijdens de test kwam het fenomeen porpoising aan het licht. Dit is een effect waarbij de downforce van de vloer de wagen naar het asfalt zuigt. Dit gaat door tot de luchtstroom verandert of tot de auto het asfalt raakt. Als dit meermaals voorkomt op een bepaalde snelheid, dan begint de wagen simpelweg te stuiteren. Een aantal coureurs ziet er niet een groot probleem in, maar volgens Mercedes-coureur George Russell kan het zomaar een serieus probleem opleveren.

“Het heeft de potentie om een echt veiligheidsprobleem te worden als we het niet onder controle krijgen", zegt Russell. "Als dit tijdens een race gebeurt op het rechte stuk, wil je natuurlijk niet van je gas af. We zagen net hoe erg het was bij Charles [Leclerc]. We moeten dus een oplossing vinden. Ik denk dat als er een actieve ophanging zou zijn het zo op te lossen is. De wagens zouden dan ook een stuk sneller zijn. Ik denk dat de teams wel met een slimme oplossing voor dit probleem komen.”

Pierre Gasly was ook verbaasd toen het bij hem voor de eerste keer gebeurde. “Laten we zeggen dat het niet zo prettig was", reageert de Fransman. "Het was de eerste keer best schrikken achter het stuur toen we de wagen uitprobeerden, omdat we het echt niet verwachtten. We moeten gewoon kijken naar oplossingen om het probleem heen. We weten dat we dit onder bepaalde omstandigheden tegen kunnen komen en dan kan het ook echt een probleem worden. We moeten denken aan deze situaties waarin het ineens erger kan worden. Op dit moment moeten we gewoon gaan ontwikkelen en proberen te verbeteren. Sommige teams hebben het beter voor elkaar dan anderen. Wij zitten niet in de verkeerde hoek, maar we kunnen beter.”

Volgens Lando Norris is het met name gewoon vervelend. “Als het doorgaat tot de remzone heeft het zeker effect op het remmen, maar het is vooral irritant. Bij Charles kon je zien hoe erg het was, maar er is zeker nog wat uit te halen. We moeten voortgang boeken en verbeteringen doorvoeren.”