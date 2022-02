Russell: Mercedes bevindt zich achter Ferrari en McLaren

Nadat George Russell woensdag de ochtendsessie voor zijn rekening had genomen in de nieuwe Mercedes W13, mocht de coureur uit King’s Lynn donderdagmiddag verder testen met de zilverkleurige bolide. De Brit ging 66 keer de baan rond en bracht daarbij de vierde tijd op de klokken. Met een 1.20.537 was Russell negen tienden langzamer dan snelste man Charles Leclerc, die zijn Ferrari naar een 1.19.689 stuurde. Ook Pierre Gasly in de AlphaTauri en Daniel Ricciardo in de McLaren waren rapper.

Op de eerste dag van de test was Russell ook al vierde, achter McLaren-coureur Lando Norris en de twee Ferrari-rijders. “Sommige teams zien er behoorlijk snel uit”, zegt Russell. “Het rode en oranje team ogen met name heel erg competitief.” Gevraagd waar Mercedes staat ten opzichte van Ferrari en McLaren, antwoordt hij: “Zeker niet ervoor. Daar ben ik redelijk zeker van. Ze lijken alles goed onder controle te hebben en zien er zeer sterk uit, zowel met weinig als met veel brandstof in de auto, ook wat betreft het bandenmanagement. We werken allemaal ons eigen programma af, maar op basis van het gemiddelde van alle verschillende runs kunnen we met zekerheid zeggen dat we op dit moment achter ze staan. We zullen zien. Het kampioenschap wordt hier niet gewonnen. Maar het zijn absoluut twee interessante dagen geweest.”

Desondanks heeft Russell het prima naar zijn zin bij zijn nieuwe team en in zijn nieuwe auto. “Het algehele gevoel is goed. Ik heb altijd gezegd dat ik me thuis voel bij Mercedes en dat ze als een familie voor me zijn. Deze overgang voelde dan ook erg natuurlijk. Iemand vroeg me hoe het voelt om hier de paddock op te lopen in Mercedes-kleding, maar ik moet zeggen dat het vrij normaal voelt, aangezien ik al zes of zeven jaar van mijn carrière bij dit team betrokken ben. Natuurlijk nu wel in een andere rol, maar we zijn hier om ons werk toe doen en de auto zo snel mogelijk te maken, zoals we elk jaar weer doen. In dat opzicht is het niet heel anders.”