Horner: Zonder uitvalbeurt van Leclerc hadden we ook gewonnen

Charles Leclerc begon de race van pole-position, maar moest de leiding bij de start aan Sergio Perez laten. Een virtuele safety car in de negende ronde was voor Ferrari het moment om de Monegask naar binnen te roepen voor zijn eerste bandenwissel. Red Bull besloot echter buiten te blijven. Sergio Perez en Max Verstappen kwamen respectievelijk in de zeventiende en negentiende ronde naar de pits, waarmee Leclerc terug aan kop kwam. De vraag was hoever Leclerc zou komen op zijn oudere set banden, maar na twintig ronden begaf zijn motor het, waardoor Red Bull het weer voor het zeggen kreeg in de straten van Azerbeidzjan.

“Het zou een fascinerende race zijn geworden”, laat Christian Horner bij Sky Sports weten. “Charles ging tijdens de eerste virtuele safety car naar binnen te gaan, wat erg vroeg in de race was. Hij moest daardoor een zeer lange stint rijden. Wij besloten samen met de meeste anderen buiten te blijven en te wachten op onze window. We zouden hierdoor een bandenvoordeel van acht of negen ronden hebben, terwijl we sowieso al over een sterke pace leken te beschikken. Ik denk dan ook dat we er erg goed voor stonden, maar we zullen nooit weten hoe dat zou zijn afgelopen door een ongelukkige dag voor Ferrari, en dan met name voor Charles.”

Na de eerste virtuele safety car had Verstappen een beter tempo in huis dan Perez. “Niet vechten”, kreeg de Mexicaan door, vlak voordat Verstappen hem aan het einde van het rechte stuk passeerde. Op de vraag of Perez in de openingsfase te veel van zijn banden had gevraagd, antwoordt Horner: “Zijn prestatie op zaterdag was magisch. Vandaag had hij een geweldige start en wist hij snel weg te rijden bij de rest van het veld. Maar hij kreeg vervolgens eerder last van graining dan de jongens achter hem. Misschien dat we bij zijn afstelling iets te veel de nadruk op de kwalificatie hebben gelegd in plaats van op de race. Bij Max leek de bandenslijtage veel minder te zijn.”

Horner voegt toe dat dit iets is wat het team nog verder zal onderzoeken. “Want het was ongewoon voor Checo dat hij meer van zijn achterbanden vroeg. Dit is normaal gesproken juist een van zijn sterke kanten. We zullen voor Montreal naar de data van dit weekend kijken, aangezien we komend weekend op een circuit rijden dat qua lay-out vergelijkbaar is met wat we hier hebben.” Perez zou als eerste van de twee Red Bull-rijders naar binnen komen voor nieuwe banden, maar had geen vlekkeloze pitstop. Er was een probleem met een van de wheelguns, doet Horner uit de doeken. “Die moest dus worden vervangen. Gelukkig verloor hij er geen positie door.”

Bij de geschreven pers, waaronder Motorsport.com, geeft Horner later aan dat Red Bull de race waarschijnlijk ook had gewonnen als Leclerc niet was uitgevallen. “Vandaag hebben we geprofiteerd van de pech die Ferrari had, maar het is ergens wel jammer dat er een voortijdig einde kwam aan het gevecht, want ik denk dat wij een goede auto voor de race hadden en Charles op strategie hadden kunnen verslaan met de route die wij hadden gekozen”, aldus de teambaas.

‘Revanche voor vorig jaar’

Horner prijst de wijze waarop Verstappen in Baku naar de overwinning reed. “Hij reed een zeer volwassen race”, zegt de Brit voor de camera van Sky Sports. “Het was in een zeker opzicht revanche voor vorig jaar, toen hij uitviel door een klapband. Dat was er overigens ook de reden van dat we met nog iets van twintig ronden te gaan nog een tweede pitstop maakten. Het was een volwassen race en zelfs een beetje Le Mans-achtig. We gaven hem namelijk rondetijden die hij moest zien te rijden, zodat we niet teveel risico zouden lopen met de auto.”

Verstappen heeft dankzij zijn overwinning de leiding in het kampioenschap nog steviger in handen gekregen, terwijl Perez ten koste van Leclerc naar de tweede plek in de WK-stand is gestegen. Bij de constructeurs gaat Red Bull eveneens fier aan kop. Daar bedraagt de voorsprong op Ferrari tachtig punten. “We moeten het race voor race blijven bekijken”, blijft Horner nuchter. “We hebben gezien hoe het kan verkeren. Als je kijkt naar hoe we ervoor stonden na Australië en hoe de situatie nu is, dan kan het snel veranderen. We zijn nog maar op een derde van het seizoen en er komen ook nog een paar sprintraces aan. We hebben nog een zeer lange weg te gaan.”

Bekijk de reactie van Christian Horner na de race: