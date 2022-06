Verstappen na kostbare DNF van Leclerc in Baku: "Shit happens"

Max Verstappen had zich op de zondag in Azerbeidzjan niet meer kunnen wensen. Waar een Pirelli-klapband een jaar geleden tot bijzonder veel frustratie leidde, vielen ditmaal alle puzzelstukjes op hun plek. Sterker nog: de zorgen die er zaterdag waren over een gebrekkige balans over één ronde maakten een etmaal later plaats voor vreugde over het eindresultaat. Red Bull Racing kan immers met de maximale score in het vliegtuig naar Canada, terwijl Ferrari vroegtijdig klaar was in Baku.

De Scuderia maakt zich grote zorgen over betrouwbaarheidsproblemen met de motor, die Charles Leclerc voor de tweede keer in slechts drie raceweekenden puntloos hebben gelaten. De Monegask noemde het verloop van de laatste drie Grands Prix, waarin er iedere keer iets heeft tegengezeten, bijzonder pijnlijk. Het leverde Verstappen in de persconferentie na afloop de vraag op of hij ook enig medelijden heeft met Leclerc, en of er in de titelstrijd überhaupt ruimte is voor empathie. "Nou ja, ik zeg altijd maar zo: 'shit happens'", zo antwoordt de Nederlander.

Verstappen krijgt lachers op de hand in persconferentie

"Dit hoort bij de autosport. Het is mij dit seizoen ook al overkomen en is in het verleden bij veel andere mensen gebeurd. Nu gebeurt het bij Charles. Als ik in die situatie zou zitten, dan zou ik natuurlijk ook teleurgesteld zijn, maar dat is logisch. Het gaat er vooral om hoe je hierop reageert, hoe je de dingen verbetert", duidt Verstappen op de verbeterde betrouwbaarheid bij Red Bull na Bahrein en Australië. "Dat hebben wij namelijk ook gedaan na de problemen die we aan het begin van dit jaar hadden. Leuk is anders en die dingen maken je boos, maar je leert er wel van."

Als George Russell - die naast Verstappen in de persconferentie zat - opmerkt dat de Nederlander nog steeds geen duidelijk antwoord op de vraag over empathie voor Leclerc heeft gegeven, gooit de Mercedes-coureur er zelf maar een vervolgvraag tegenaan: "Is dat een ja of een nee?" Verstappen laat zich echter niet verleiden tot zo'n antwoord en reageert met een lach: "Nou ja, het is wat ik al zei: shit happens." FIA-interviewer Tom Clarkson haakt gevat in met de woorden 'we zullen het vanaf nu netjes houden qua taalgebruik of misschien is dit wel een goed moment om af te sluiten', waarop Verstappen de lachers op zijn hand krijgt: "Kom op, dit is toch niet echt vloeken? Maar goed, als het zo werkt, dan begin ik gewoon iedere persconferentie met zo'n woord en zijn we meteen klaar."

Op een iets serieuzere toon geeft Verstappen aan dat de hoeveelheid pech van Ferrari en Red Bull nu ongeveer gelijkgetrokken is. "Wij hebben aan het begin van het jaar natuurlijk veel tegenslag gehad en moesten daardoor in de achtervolging. Nu lijkt het qua pech weer min of meer gelijk te staan. Het belangrijkste is gewoon dat je ieder weekend blijft scoren als je voor het kampioenschap wilt gaan. Iedereen weet dat natuurlijk ook wel, maar in de praktijk is het niet altijd zo makkelijk gebleken."

Video: Van Ferrari-DNF tot zege van Verstappen, alle F1-hoogtepunten in Baku