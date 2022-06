Canadese GP in gevaar voor Hamilton door rugproblemen, zegt Wolff

Nadat Mercedes in Spanje eindelijk een oplossing gevonden leek te hebben voor porpoising, keerde het fenomeen in Azerbeidzjan in alle hevigheid terug. Zowel Lewis Hamilton als teamgenoot George Russell moesten daar mee om zien te gaan tijdens de 51 ronden tellende race op het Baku City Circuit en dat lukte qua uitslag met verve: Russell werd derde, gevolgd door Hamilton op P4. Na afloop van de race was echter te zien dat de zevenvoudig wereldkampioen maar met moeite uit zijn W13 kon klimmen, waarna hij bij het weglopen een hand op zijn zere rug legde. In gesprek met de media liet Hamilton vervolgens weten dat hij gedurende de race regelmatig op zijn tanden moest bijten vanwege de pijn die door het hobbelen werd veroorzaakt.

De mate van pijn waarmee Hamilton na afloop van de race kampte, laat volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zien dat er momenteel grenzen worden overschreden. "Hij is er heel slecht aan toe", zegt de Oostenrijker. "We moeten gewoon een oplossing vinden. Op dit moment heeft hij er van alle coureurs denk ik het meeste last van. Maar voor zover ik weet, hebben vrijwel alle coureurs gezegd dat er iets aan gedaan moet worden." De huidige situatie zou er volgens Wolff zelfs voor kunnen zorgen dat Hamilton volgende week mogelijk niet van start kan gaan tijdens de Grand Prix van Canada. "Absoluut. Ik heb hem nog niet gezien en gesproken na de race, maar je kan zien dat dit geen kwestie van spieren meer is. Dit gaat direct naar de wervelkolom en dat kan consequenties hebben."

Mercedes heeft met Formule E-coureurs Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries twee reservecoureurs in huis en ieder weekend is een van hen aanwezig voor het geval een van de vaste coureurs niet kan racen. Wolff onderstreept dat het in Canada dus van belang is dat er opnieuw een reserve present is. "Dit is niet alleen een probleem voor Lewis. Hij is degene die er mogelijk het meeste last van heeft, maar het heeft ook gevolgen voor George en vele anderen", vertelt Wolff. "De oplossing kan zijn om een reserve paraat te hebben, iets wat wij hoe dan ook bij iedere race hebben. Op die manier kunnen we garanderen dat onze auto's kunnen rijden."