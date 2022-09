Charles Leclerc topte de tweede vrije training in Zandvoort met een tijd van 1.12.345, maar het verschil met nummer tien Daniel Ricciardo was slechts een seconde. “Het zit extreem dicht bij elkaar. Ik vind het verrassend dat de verschillen zo klein zijn”, aldus de Ferrari-coureur. “Het wordt zaterdag dus tricky, maar hopelijk kunnen we nog een stap zetten. Ik voelde me nog niet comfortabel met de balans. Ik had veel onderstuur en moeite om de wagen te roteren, wat de achterkant snappy maakte. Daar moeten we aan werken, maar ik heb er vertrouwen in dat we voor morgen een stap vooruit kunnen zetten.”

Dat laatste verwacht Leclerc ook van Red Bull. Max Verstappen en Sergio Perez hadden een mindere dag en eindigden VT2 op respectievelijk P8 en P12. “Red Bull had geen vlekkeloze dag, dus we zullen zien hoe goed ze hier zijn. Hun lange runs lijken redelijk in orde”, constateert Leclerc. “We focussen ons op onszelf, om het maximale uit de auto te halen. Maar het zal zeker dicht bij elkaar zitten. Onze race pace lijkt oké, al hebben we bij mij iets anders geprobeerd. Dat werkte echter niet geweldig.”

“Je wil het vooral qua bochten goed voor elkaar hebben, want er zijn hier niet veel rechte stukken. Er zal weinig worden ingehaald in de race, dus we pushen voor de kwalificatie en dan zien we wel wat er in de race gebeurt”, vertelt Leclerc. Er is zaterdag een kans op regen tijdens de kwalificatie. Mocht het hemelwater daadwerkelijk gaan vallen, dan vindt Leclerc dat prima. “Het circuit is listig, maar het wordt leuk als het regent. Ik ben op alles voorbereid.”

Video: Samenvatting VT2 Dutch GP, met Leclerc als snelste