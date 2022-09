Russell over DRS in Arie Luyendykbocht: “Best gaaf”

Vorig jaar hoopte de organisatie van de Grand Prix van Nederland al op het gebruik van DRS in de Arie Luyendykbocht, maar toen durfde de FIA het nog niet aan en mocht de achtervleugel pas ná het uitkomen van de laatste bocht - voorzien van een banking - worden geopend. Dit seizoen waagt de FIA in elk geval een poging: tijdens de eerste trainingen op Circuit Zandvoort mocht DRS, als test, al voor de Arie Luyendykbocht worden ingeschakeld. Aan de hand van feedback van de teams en coureurs wordt bepaald of DRS ook in de rest van het weekend gebruikt mag worden in de Arie Luyendykbocht.

George Russell is in elk geval een voorstander van het idee. “Best gaaf, als ik eerlijk ben. Het is ongelooflijk hoeveel grip je krijgt met deze banking, ook in bocht 3. Je kan de auto er echt in gooien en je hebt grip. Het is echt een geweldig gevoel”, reageert de Mercedes-rijder in gesprek met onder meer Motorsport.com. Russell was de snelste in de eerste vrije training en kwam in de tweede oefensessie tot de vijfde tijd, op 0,3 seconde van snelste man Charles Leclerc. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was deze dag goed voor P2 en P3, waardoor Mercedes er dus goed bij lijkt te zitten in de Noord-Hollandse duinen. Zeker in vergelijking met afgelopen weekend in België. “De auto werkt beter, daarover is geen twijfel”, aldus Russell.

Toch blijft Russell voorzichtig. “Het zal zaterdag dicht bij elkaar zitten”, vertelt de Brit. “Ik denk dat McLaren snel zal zijn, zelfs Aston Martin. We weten dat de kwalificatie nog steeds ons zwakke punt is, maar ik denk dat het in de race naar ons toe zal komen. Ons tempo in de lange runs ziet er sterk uit, maar je moet je wel op de juiste positie kwalificeren. Anders wordt het moeilijk om voor de eerste of tweede plaats te vechten. Het was wel een beetje tricky, omdat onze tijdmonitoren het niet deden. We hadden dus niet dezelfde informatie als op televisie, waardoor we niet echt konden zien waar we staan qua lange runs. Daar zullen we vanavond induiken, maar we staan er relatief goed voor.”

Aan het veroveren van de pole-position, zoals in Hongarije, denkt Russell voorlopig niet. “Hongarije was denk ik uniek”, vertelt de 24-jarige coureur. “Volgens mij hadden onze concurrenten het die dag niet helemaal voor elkaar, terwijl wij het juist fantastisch deden. Ik zou heel verbaasd zijn als we Hongarije kunnen herhalen, maar ik denk dat we zeker dichterbij zitten dan in het recente verleden. We zullen zien wat de zaterdag ons brengt.”

Video: Samenvatting VT1 Dutch GP, met Russell als snelste