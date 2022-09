Hamilton blij na eerste trainingen, maar vreest Red Bull

De goede start van Lewis Hamilton in Zandvoort komt na een voor hem teleurstellend weekend in België. In de kwalificatie op Spa-Francorchamps gaf Mercedes ongeveer twee seconden toe op snelste man Max Verstappen. Tot overmaat van ramp was de race al binnen één ronde voorbij voor Hamilton na een botsing met Fernando Alonso. “Vandaag was veel beter dan mijn vorige vrijdag en zondag”, constateert Hamilton. “Het is een prima begin van het weekend, waarin we de wagen al meteen veel meer op punt hadden. We hebben niet heel veel achterstand. Dat is fijn en de auto voelt niet heel slecht. Ik denk niet dat er heel veel meer inzit, maar we blijven pushen.”

Hamilton weet nog niet wat hij van de kwalificatie in Zandvoort kan verwachten. “Dit circuit is veel agressiever voor de banden, waardoor het waarschijnlijk makkelijker is om ze op temperatuur te krijgen dan in bijvoorbeeld Hongarije. Daar is het veel gladder. Maar ik heb geen idee, het is nog te vroeg om er iets over te zeggen”, vervolgt de 37-jarige Brit. “We zaten vandaag wel dichterbij dan ooit. We hebben nog wat problemen met stuiteren, dus daar moeten we vanavond aan werken. Als we van vrijdag op zaterdag onze gebruikelijke progressie kunnen boeken, dan ziet het er geweldig uit voor morgen.”

Wel verwacht Hamilton dat Red Bull zich zaterdag ook vooraan zal melden. Het team van Verstappen en Sergio Perez had vrijdag een mindere dag. “Over het algemeen hebben ze nog zes of zeven tienden van een seconde achter de hand, dus waarschijnlijk wordt het relatief eenvoudig voor hen”, besluit Hamilton.

Video: Samenvatting van de tweede vrije training voor de Dutch GP