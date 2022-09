Verstappen heeft nog wat in zijn mars: "Balans nog niet goed"

De vrijdagse trainingen op het circuit van Zandvoort zijn niet helemaal verlopen zoals Max Verstappen zich vooraf had voorgesteld. De wereldkampioen rijdt dit weekend met een speciale helm om vader Jos te eren, maar na zo'n tien minuten in de eerste training was hij al ridder te voet. Bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht kwam de thuisrijder stil te staan, naar eigen zeggen door een probleem met de versnellingsbak. Doordat het om een oude vrijdagbak gaat, levert dat defect geen gridstraf op en bovendien wist Red Bull de versnellingsbak voor aanvang van de tweede training al te vervangen.

Verstappen kon daardoor 'gewoon' deelnemen aan die sessie en alsnog belangrijke data verzamelen. Hij werkte daarbij zijn eigen programma af en leek geen noemenswaardige pogingen te ondernemen om een toptijd op de klokken te zetten. Bij het vallen van de vlag stond die dan ook niet op het bord en moest Verstappen het doen met de achtste tijd van de dag. “Het missen van de eerste training op de zachte band [is teleurstellend], op de harde band konden we de balans niet echt bepalen omdat er heel weinig grip was”, zegt Verstappen. “Dan loop je een sessie achter. In de tweede training was de balans niet top, maar in een uur kun je weinig veranderen. We hebben het gedaan met wat we hadden en dat was niet geweldig, maar we hebben de avond om zaken te analyseren en het is zeker dat het beter kan.”

Verstappen was in de tweede training bijna zeven tienden langzamer dan Charles Lecerc, die in de tweede oefensessie de snelste tijd noteerde. “Op basis van wat ik voelde in de auto ben ik niet echt verbaasd over het verschil”, gaat de wereldkampioen verder. “We kunnen veel beter dan wat we tot nu toe hebben laten zien.” Verstappen maakt zich geen zorgen over de beperkte trainingstijd die hij zaterdag nog heeft om de wagen te verbeteren. “We hebben de hele nacht om zaken te analyseren, dan hebben we de derde training nog. Dan zullen we competitief zijn.”